العيون الطبيعية عامل جذب لتوطين السكان بوسط سيناء.. شاهد

تمتلك محافظة شمال سيناء ,العديد من المقومات خاصة العيون الطبيعية منها عين الجديرات او الجديرات وعين قديس بالقسيمة مركز الحسنة بوسط سيناء ،والتي يعتمد عليها سكان المنطقة في توفير مياه الشرب النقية علاوة علي ري الزراعات.
كما تمثل العيون الطبيعية في سيناء عصر السياحة البيئية الغير تقليديه، والتي تحتاج إلي مزيد من الاهتمام للانطلاق إلي أفاق جديدة تتيح فرص عمل للشباب واستغلال المناطق الصحراوية .
وقال الدكتور قدري يونس العبد خبير التنميه المتكاملة بإقليم القناة وسيناء ، ان اسم عين الجديرات يرجع إلي اسم قبيلة الجديرات التي تعيش بقرية القسيمة في المنطقة . حيث كانت العين تنضح بالمياه وتنتشر حولها الخصب والعشب وتعج بالحياة في عهود الرومان.
ولكنهم عمدوا إلي دفنها بالرمال وإخفاء معالمها عندما زحفت الجيوش الإسلامية بقيادة عمرو بن العاص ولم يتم انتشالها إلا منذ عام 1920 م .
وقد استرعى انتباه أحد البدو من القبيلة أن عنزته " الماعز والأغنام "التي استبد بها العطش راحت تمتص الحياة من بلل ونشع المياه في الأرض الرملية . ودعي هل القرية لحفر بئر في المكان فإذا بالمياه الغزيرة تتدفق من تحت الرمال لتعود العين الرومانية إلي الحياة من جديد .
كما أقام بعدها الرومان بناء خزان صخري لتجميع المياه وأثاره موجودة حني الآن ، كما يوجد بئر مياه بمنطقة القسيمة بوسط سيناء تم حفره عن طريق قوات الجيش التركي أثناء وجودها في مصر في عام 1915 م ، وهى عبارة عن خزان مياه تتجمع فيه مياه عين القديرات في القصيمة وهي موجود حتى وقتنا الحالي .
وقالت امال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء ، أنه تم تنفيذ “مشروع تنمية منطقة عين الجديرات”، بقرية القسيمة مركز الحسنة بوسط سيناء، بالتعاون مع جمعية عين الجديرات، وبلغت تكلفة المشروع فى وقتها 620 ألف جنيه.
بهدف تخزين المياه وإعادة استخدامها في السرب وري الزراعات حيث تم زيادة المساحة الزراعية من 600 فدان إلى 850 فدانا، علاوة علي توطين البدو بالمنطقة من خلال ارتباطهم بمصدر مياه دائم وتحويل المنطقة لمنطقة جاذبة للسكان.
ويضم المشروع إنشاء سد خرسانى لحجز مياه العين المتسربة، وترميم 20 غرفة تفتيش، وإنشاء 26 غرفة جديدة، وترميم 3 كيلومتر من القنوات الأسمنتية، وإنشاء خطوط ناقلة للمياه قطر 4، بطول 4 كيلومترا من مصدر مياه خزان “الدبة” وصولا للأراضى الزراعية، وإنشاء خط مزدوج 4 ناقل للمياه من السد حتى خزان “الدبة”، بطول 12 كيلومترا.
وإنشاء مبنى الجمعية المنفذة للمشروع، وبلغت التكاليف الإجمالية 921.056 ألف جنيه.
وأشارت مديره فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، أن ثانى أهم مشروع تنموى فى وسط سيناء نفذه الجهاز، هو:
ان “مشروع عيد قديس”، بمركز الحسنة فى وسط سيناء. والذي تضمن المشروع مد خطوط مياه بطول 13.5 كيلومتر للمناطق المحرومة من المياه، وهى “الجايفة”، و”البريكات”، و”العزازمة”، وتم فى وقتها تنفيذ 4 خزانات مياه لخدمة هذه المناطق.
وأكدت مدير الفرع ، علي ان وجود خزانات المياه قد وفر نحو 50 متر مكعب مياه فى اليوم لكل تجمع من هذه التجمعات، والتى كانت من قبل محرومة من المياه، وهذا ساعد على تحقيق استراتيجية توطين الأهالى فى المكان واصبحت من اهم عوامل الجذب والاستقرار للسكان.
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كما تمثل العيون الطبيعية في سيناء عصر السياحة البيئية الغير تقليديه، والتي تحتاج إلي مزيد من الاهتمام للانطلاق إلي أفاق جديدة تتيح فرص عمل للشباب واستغلال المناطق الصحراوية .
وقال الدكتور قدري يونس العبد خبير التنميه المتكاملة بإقليم القناة وسيناء ، ان اسم عين الجديرات يرجع إلي اسم قبيلة الجديرات التي تعيش بقرية القسيمة في المنطقة . حيث كانت العين تنضح بالمياه وتنتشر حولها الخصب والعشب وتعج بالحياة في عهود الرومان.
ولكنهم عمدوا إلي دفنها بالرمال وإخفاء معالمها عندما زحفت الجيوش الإسلامية بقيادة عمرو بن العاص ولم يتم انتشالها إلا منذ عام 1920 م .
وقد استرعى انتباه أحد البدو من القبيلة أن عنزته " الماعز والأغنام "التي استبد بها العطش راحت تمتص الحياة من بلل ونشع المياه في الأرض الرملية . ودعي هل القرية لحفر بئر في المكان فإذا بالمياه الغزيرة تتدفق من تحت الرمال لتعود العين الرومانية إلي الحياة من جديد .
كما أقام بعدها الرومان بناء خزان صخري لتجميع المياه وأثاره موجودة حني الآن ، كما يوجد بئر مياه بمنطقة القسيمة بوسط سيناء تم حفره عن طريق قوات الجيش التركي أثناء وجودها في مصر في عام 1915 م ، وهى عبارة عن خزان مياه تتجمع فيه مياه عين القديرات في القصيمة وهي موجود حتى وقتنا الحالي .
وقالت امال زيدان مدير فرع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بشمال سيناء ، أنه تم تنفيذ “مشروع تنمية منطقة عين الجديرات”، بقرية القسيمة مركز الحسنة بوسط سيناء، بالتعاون مع جمعية عين الجديرات، وبلغت تكلفة المشروع فى وقتها 620 ألف جنيه.
بهدف تخزين المياه وإعادة استخدامها في السرب وري الزراعات حيث تم زيادة المساحة الزراعية من 600 فدان إلى 850 فدانا، علاوة علي توطين البدو بالمنطقة من خلال ارتباطهم بمصدر مياه دائم وتحويل المنطقة لمنطقة جاذبة للسكان.
ويضم المشروع إنشاء سد خرسانى لحجز مياه العين المتسربة، وترميم 20 غرفة تفتيش، وإنشاء 26 غرفة جديدة، وترميم 3 كيلومتر من القنوات الأسمنتية، وإنشاء خطوط ناقلة للمياه قطر 4، بطول 4 كيلومترا من مصدر مياه خزان “الدبة” وصولا للأراضى الزراعية، وإنشاء خط مزدوج 4 ناقل للمياه من السد حتى خزان “الدبة”، بطول 12 كيلومترا.
وإنشاء مبنى الجمعية المنفذة للمشروع، وبلغت التكاليف الإجمالية 921.056 ألف جنيه.
وأشارت مديره فرع جهاز تنمية المشروعات بشمال سيناء، أن ثانى أهم مشروع تنموى فى وسط سيناء نفذه الجهاز، هو:
ان “مشروع عيد قديس”، بمركز الحسنة فى وسط سيناء. والذي تضمن المشروع مد خطوط مياه بطول 13.5 كيلومتر للمناطق المحرومة من المياه، وهى “الجايفة”، و”البريكات”، و”العزازمة”، وتم فى وقتها تنفيذ 4 خزانات مياه لخدمة هذه المناطق.
وأكدت مدير الفرع ، علي ان وجود خزانات المياه قد وفر نحو 50 متر مكعب مياه فى اليوم لكل تجمع من هذه التجمعات، والتى كانت من قبل محرومة من المياه، وهذا ساعد على تحقيق استراتيجية توطين الأهالى فى المكان واصبحت من اهم عوامل الجذب والاستقرار للسكان.
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