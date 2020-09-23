التعليم العالي تتابع تنفيذ مشروعات التحول الرقمي في جامعة سوهاج

اجتمع الدكتور احمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، مع كل من ، المهندس ناصر الأمير، رئيس وحدة التحول الرقمي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، والمهندس احمد حسن مسئول المشروعات الاستراتيجية بوحدة التحول الرقمي بالوزارة؛ لمناقشة ومتابعة تنفيذ مشروعات التحول الرقم بالجامعة، وإجراءات رقمنة المستشفيات الجامعية.





وأكد "عزيز" خلال الاجتماع ان الدولة تولي أهمية كبرى لمشروعات التحول الرقمي في كافة المجالات وخاصة للجامعات المصرية، ورقمنة المستشفيات الجامعية، وذلك من اجل مواكبة التطور العالمى فى هذا المجال، كما أنها تسهل وتسرع عملية تقديم الخدمات للطلاب والمواطنين.





واوضح أن الجامعة تحرص علي توظيف كل الاستراتيجيات والوسائل التعليمية الحديثة للنهوض بالعملية التعليمية في ظل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يجري تجهيز كلًا من مقري الجامعة الجديد والقديم لمشروعات التعليم العالي الرقمية، وإعداد الدراسة الفنية وخطط التنفيذ، ووضع الجداول الزمنية لتدريب اعضاء هيئة التدريس.





وخلال الاجتماع استعرض المهندس احمد حسن مشروعات التعليم العالي الرقمية والتي ترتكز على 6 محاور، وهي "إقامة الحرم الجامعى الذكي، إجراء الاختبارات الإلكترونية، إقامة المنصات والبوابات الإلكترونية، تطوير البنية التحتية، تطوير النظم والتطبيقات، تطوير المحتوى التعليمى الجامعي".



