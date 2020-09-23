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أخبار العالم

وزير أمريكي: 3 دول تشكل تهديدا كبيرا على انتخابات الرئاسة بين ترامب وبايدن

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:39 م
صدى البلد
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حسام رضوان
صرح وزير أمريكي بأن هناك 3 دول تشكل خطرًا على الانتخابات الرئاسية المقبلة في الولايات المتحدة الامريكية.

وبحسب "رويترز"، قال القائم بأعمال وزير الامن الداخلي الأمريكي، تشاد وولف إن روسيا والصين وإيران تشكل جميعها تهديدًا للانتخابات الأمريكية من خلال حملات التأثير.

وأضاف في جلسة استماع داخل الكونجرس الأمريكي أنه لا يوجد دليل في هذه المرحلة على ان الدول الأجنبية تتدخل في الواقع في البنية التحتية للانتخابات الامريكية.

ومن المقرر أن تعقد انتخابات الرئاسة الأمريكي في 3 نوفمبر المقبل، وستكون المنافسه بين الرئيس الحالي الجمهوري دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتأتي تصريحات وولف بعد اتهمات لم تثبت صحتها بالتدخل الروسي في الانتخابات التي جاءت بترامب إلى البيت الأبيض، وفي إشارة إلى نشاطات إيران الشهيرة في الحروب الإلكترونية، بالإضافة إلى الصين التي شهدت توترات كبرى في علاقاتها مع الولايات المتحدة طوال فترة ترامب الرئاسية الأولى.
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