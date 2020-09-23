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حوادث

30 سبتمبر.. الحكم في استئناف مجدي عبد الغني على حبسه سنة في الامتناع عن تسليم ميراث أقاربه

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:43 م
مجدي عبد الغني
مجدي عبد الغني
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قررت محكمة جنح مستأنف الدقي، مد أجل الحكم  في الاستئناف المقدم من الكابتن مجدى عبد الغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على الحكم الصادر بحبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، لامتناعه عن تسليم ميراث لجلسة 30 سبتمبر الجارى.

صدر برئاسة المستشار محمد الحيني، وعضوية المستشار أحمد سالمان عضو الهيئة اليمين، والمستشار عمرو أباظة عضو الهيئة اليسار، بأمانة سر محمود صابر.

كان عدد من أقارب مجدي عبد الغنى من مستحقي الميراث أقاموا دعوى اختصوه فيها هو وآخرون، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.
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