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أخبار العالم

في اليوم الوطنى للمملكة..الحريري: السعودية قادرة بقيادتها على كبح المخاطر التي تنصب لأمتنا وشعوبنا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:51 م
الملك سلمان وسعد
الملك سلمان وسعد الحريري
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محمود نوفل
وجه سعد الحريري، رئيس وزراء لبنان السابق، برقية تهنئة، الى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قال فيها: ان المملكة ستبقى بإذن الله قبلة العرب والمسلمين وعنوان وحدتهم وتضامنهم في مواجهة التحديات مهما اشتدت.

كما شدد الحريري  في رسالته للمملكة في عيدها الوطني الــ 90 على تضامنه الكامل مع المملكة في مواجهة ما تتعرض له من استهداف لدورها ومكانتها واعتداءات تصب في خانة الاستهداف المشبوه للاستقرار العربي.

كما أعرب رئيس الوزراء اللبناني عن يقينه بان المملكة ستتمكن بقيادتها من كبح المخاطر التي تنصب لامتنا وشعوبنا. 

وأبرق في المناسبة ذاتها إلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز أل سعود مهنئا بالعيد الوطني، ومتمنيًا المزيد من التقدم وتحقيق اماني الشعب السعودي في الازدهار والرفاه.
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