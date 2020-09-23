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ديني

الأوقاف تقرر عودة نشأت زارع إلى وظيفة إمام وخطيب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:02 م
نشأت زارع
نشأت زارع
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محمود ضاحي
قرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف إلغاء ندب الشيخ نشأت زارع، من العمل بوظيفة باحث دعوة بأوقاف الدقهلية وعودته إلى وظيفة إمام وخطيب.

وكان قد نسب عدد من مستخدمى موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، تصريحات إلى الشيخ نشأت زراع باحث دعوة بمديرية أوقاف الدقهلية، أنه طالب وزارة الأوقاف المصرية، بالاعتذار لدول العالم عن الفتوحات الإسلامية، معتبرا أنها احتلال وانتهاك لحقوق الإنسان.


وكانت وزارة الأوقاف، أعلنت تخفيض الدرجة الوظيفية للشيخ نشأت عبد السميع زارع، بناء على حكم المحكمة التأديبية.
 
وقالت الوزارة في بيان لها سابقا: نظرًا لما نسب إليه من مخالفات، خفضت المحكمة التأديبية الدرجة الوظيفية للشيخ نشأت عبد السميع زارع للدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة، نظرا لما نسب إليه من مخالفات.
 
وكانت الوزارة قد أحالت نشأت عبد السميع زارع، إمام وخطيب بمحافظة الدقهلية، إلى وظيفة باحث دعوة بمديرية أوقاف الدقهلية، مع منعه من صعود المنبر، أو أداء الدروس الدينية بالمساجد، لصالح العمل، بناء على مذكرة الشيخ طه زيادة مدير أوقاف الدقهلية.


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