AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

العد التنازلي بدأ.. 15 يوما على مهرجان مالمو للسينما العربية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:02 م
صدى البلد
Advertisements
محمد نبيـل
بدأ العد التنازلي لإنطلاق مهرجان مالمو للسينما العربية، بعد 15 يوما، في جنوب السويد، حيث يعتبر من الأحداث الثقافية الأكثر أهمية في السويد وعموم الدول الإسكندنافية.

اقرأ أيضًا:

محمود حميدة يكشف سر رحلاته لـ سيوة.. وأحمد سعد يتغزل في خطيبته

حاولت تنصر العدل.. أول تعليق من نهى العمروسي بعد حبس ابنتها في قضية فيرمونت

"مالمو" هو المهرجان السينمائي العربي الأول والفريد من نوعه في دول الشمال الأوروبي.حيث يتيح المهرجان وسوقه السينمائية، فرصة اللقاء مع مئات النجوم وصناع السينما العربية من العالم العربي ودول شمال أوروبا.

وعلى مدار خمس أيام متواصلة يعرض المهرجان حوالي 120 فيلمًا ما بين روائي طويل، روائي قصير، وثائقي. 

وينظم حولي 200 عرض سينمائي على مدار العام في عدة مدن سويدية، وينظم المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، معارض، ورش عمل وندوات، إحتفاليات خاصة، علاوة عن منتدى السوق السينمائي بما ينطوي عليه من حثٍ ودعمٍ للإنتاج السينمائي المشترك، وتوفير شبكة تواصل بين صناع السينما العربية ونظرائهم في شمال أوروبا.

كما ينظم المهرجان عدة مهرجانات فرعية في العديد من المدن السويدية على مدار العام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مهرجان مالمو للسينما العربية يستعد لدورة استثنائية

المغربي أدم يفتتح الدورة الـ10 من مالمو للسينما العربية

جائزة لفيلم الرجل الذي باع ظهره من مهرجان فينيسيا قبل عرضه بـ الجونة

مالمو للسينما العربية يكشف عن لجان تحكيمه

الأفلام ولجان التحكيم.. كل ما تريد معرفته عن مهرجان مالمو للسينما العربية بدورته الـ10

تفاصيل المشاركة المصرية في مهرجان مالمو للسينما العربية.. الإعلان عن لجان التحكيم والأفلام المشاركة

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. استخراج هاتف محمول من معدة مصري

الأوقاف تقرر عودة نشأت زارع إلى وظيفة إمام وخطيب

مناورة فايلر .. تشكيل الأهلي المتوقع أمام إف سي مصر

بعد شائعة ارتباطه بـ حلا شيحة.. معلومات لا تعرفها عن الداعية معز مسعود

تعالى أجيبلك حاجة تاكلها.. حكاية خطف خالد الجن للطفل سعد وهتك عرضه

دولة عربية تهدد موظفيها بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمرين سريع للتخلص من الكرش

بـ هاف ستومك .. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

ألفا روميو جولياتا تخطف الأنظار في الشارع المصري من جديد.. صور