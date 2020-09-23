العد التنازلي بدأ.. 15 يوما على مهرجان مالمو للسينما العربية

من الأحداث الثقافية الأكثر أهمية في السويد وعموم الدول الإسكندنافية.





بدأ العد التنازلي لإنطلاق مهرجان مالمو للسينما العربية، بعد 15 يوما، في جنوب السويد، حيث يعتبر

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"مالمو" هو المهرجان السينمائي العربي الأول والفريد من نوعه في دول الشمال الأوروبي.حيث يتيح المهرجان وسوقه السينمائية، فرصة اللقاء مع مئات النجوم وصناع السينما العربية من العالم العربي ودول شمال أوروبا.





وعلى مدار خمس أيام متواصلة يعرض المهرجان حوالي 120 فيلمًا ما بين روائي طويل، روائي قصير، وثائقي.



وينظم حولي 200 عرض سينمائي على مدار العام في عدة مدن سويدية، وينظم المهرجان العديد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة، معارض، ورش عمل وندوات، إحتفاليات خاصة، علاوة عن منتدى السوق السينمائي بما ينطوي عليه من حثٍ ودعمٍ للإنتاج السينمائي المشترك، وتوفير شبكة تواصل بين صناع السينما العربية ونظرائهم في شمال أوروبا.



كما ينظم المهرجان عدة مهرجانات فرعية في العديد من المدن السويدية على مدار العام.