محافظ مطروح يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية ..شاهد

كرم اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ، اليوم الأربعاء، أوائل الشهادات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية والتربية الخاصة على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2019 /2020.









ومنح المحافظ الطلاب المتفوقين شهادات تقدير ومكافآت مالية خلال الاحتفالية التى اقيمت بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة .

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع الطلاب العشرة الأوائل على مستوى المحافظة فى الشهادات، مع اقتصار التكريم على الثلاثة الاوائل من كل شهادة هذا العام نظرا لظروف جائحة كورونا.





وقال نحن فخورين بالطلاب الأوائل جميعا وبالنماذج المشرفة التى تغلبت على كافة الصعوبات حتى استطاعوا التفوق والتميز فى ظل ظروف صعبة يمر بها العالم بأسره وهى جائحة فيروس كورونا، متنميًا لهم دوام التفوق فى حياتهم العملية والعلمية القادمة .





ووجه محافظ مطروح الشكر لأولياء أمور الطلاب على جهودهم مع ابنائهم لتحقيق النجاح والتفوق رغم ظروف جائحة كورونا.





وأشاد بجهد قيادات التربية والتعليم بالمحافظة وحرصهم على توفير المناخ التعليمى الجيد لتحقيق التفوق لابناء المحافظة وجهودهم للنهوض بالمنظومة التعليمية خلال العام الدراسى.





وأشار شعيب إلى دعم المحافظة الدائم والمستمر للطلاب الأوائل لأنهم الجيل الجديد سيساهم فى تحقيق بناء مصرنا الحديثة، مؤكدًا على جهود المحافظة للتنسيق مع عدد من الكليات والجامعات للعمل على توفير المزيد من المنح لابناء المحافظة وصلت لعدد 40 منحة مجانية بالتعاون مع الجامعات المصرية والخاصة حتى الآن وذلك لتوفير كوادر من أبناء المحافظة قادر على سد العجز فى كافة التخصصات التى تحتاجها المحافظة والمشاركة فى جهود التنمية.





وأكد على الاهتمام الذى توليه الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالعملية التعليمية ودعم أركانها لتخريج جيل جديد قادر على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.





كما تم خلال الاحتفالية اهداء محافظ مطروح جهاز برايل لتعليم المكفوفين للطالب يحيى مرغنى لمساعدته على استيعاب دروسه التعليمية.



