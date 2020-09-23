AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بلغاريا تطرد دبلوماسيين روس بسبب التجسس

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 05:59 م
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
أعلن مسئول في بلغاريا، اليوم الأربعاء، طرد دبلوماسيين روس بتهم التجسس لصالح موسكو. 

ومن ناحية أخرى، علق قصر الرئاسة الروسي (الكرملين)، اليوم الأربعاء، على ما نشرته صحيفة "ليموند" الفرنسية بشأن نص المحادثة الهاتفية بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن وسائل الإعلام ليس لديها إمكانية الوصول إلى معلومات دقيقة حول محتوى المحادثة بين بوتين وماكرون، مضيفًا: "لا يمكننا تصديق أن قصر الإليزيه تعمد تسجيل محادثة هاتفية بين الرئيسين"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأشار بيسكوف إلى أن المقال الذي نشرته الصحيفة الفرنسية غير دقيق تمامًا، مؤكدًا أن بوتين وماكرون عادة ما يكونان غير متفقين مع بعضهما البعض ولكن هذا لا يعيق الحوار البناء بينهما.

كانت صحيفة "ليموند" الفرنسية نشرت مقالًا ادعت فيه أنه محتوى المحادثة الهاتفية بين بوتين وماكرون، لافتة إلى أن بوتين أخبر ماكرون أن المعارض الروسي، أليكسي نافالني - الذي يتلقى العلاج في ألمانيا بعد تعرضه لحالة تسمم – كان يعاني من مشاكل صحية مؤخرًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد اتهامه بتسميمه .. الكرملين يكشف حقيقة تدخل بوتين لنقل أشرس معارضيه إلى ألمانيا

الاتحاد الأوروبي يدعو روسيا لفتح تحقيق بشأن تسميم نافالني

الكرملين: لا اتصالات بين بوتين وترامب قبل الانتخابات الأمريكية إلا إذا لزم الأمر

بوتين ينكر لـ ماكرون العمل الإجرامي: لم نسمم نافالني

الكرملين عن أزمة تسمم نافالني: نعتبرها قضية سخيفة

يمكنه العودة.. أول تعليق من روسيا على خروج المعارض نافالني من المستشفى

ترشيحاتنا

عمر كمال لمهاجميه: أنا جامعي زيكم لكن غير تقليدي

السيسي يوافق لـ 3 وزراء على استغلال المحاجر والملاحات

بعد شائعة ارتباطه بـ حلا شيحة.. معلومات لا تعرفها عن الداعية معز مسعود

بحجم دب| عمال يعثرون على فأر في مواسير للصرف الصحي.. صور

بعد إثارة والدها بشأن زواجها من معز مسعود.. 20 صورة وضعت حلا شيحة في مأزق

تأجيل محاكمة المستشارة نهى الإمام في القضية المعروفة إعلاميًا بسيدة المحكمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تمرين سريع للتخلص من الكرش

بـ هاف ستومك .. شقيقة هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

ألفا روميو جولياتا تخطف الأنظار في الشارع المصري من جديد.. صور