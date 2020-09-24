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اقتصاد

لمدة 8 ساعات.. قطع المياه عن بولاق الدكرور وأرض اللواء بالجيزة غدا

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
قطع المياه
قطع المياه
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آمنة عبد العظيم
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة قطع المياه عن مناطق ( حي بولاق الدكرور – أرض اللواء) لمدة 8 ساعات وذالك اعتبارًا من الساعة 10 مساء غدا الجمعة الموافق 25/9/2020 حتي الساعة 6 من صباح يوم السبت الموافق 26/9/2020 .

وارجعت الشركة قطع المياه الى قيام جهاز تعمير القاهرة الكبري بتنفيذ أعمال تحويل خطي مياه شرب أقطار 500 مم ، 300 مم والتي تعوق أعمال تنفيذ محور ترعة الزمر أسفل كوبري ناهيا والربط علي خط مياه قطر 800 مم قائم ضمن المشروعات القومية الجاري تنفيذها بمحافظة الجيزة.

وطالبت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة .

و قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
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