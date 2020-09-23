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حوادث

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:42 م
الارهابى السيد السيد
الارهابى السيد السيد عطا محمد
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أحمد مهدي
صرح مصدر أمني بمحاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره الهروب من داخل السجن صباح اليوم.

وتصدت لهم قوة التأمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم، المتهمون في قضية أنصار الشريعة السيد السيد عطا محمد، وعمار الشحات محمد السيد، وحسن زكريا معتمد مرسي، ومديح رمضان حسن علاء الدين .

وينشر موقع "صدى البلد" في السطور القادمة الاعترافات الكاملة للمتهم السيد السيد عطا محمد المحكوم عليه بالإعدام.

اعترف المتهم السيد السيد عطا باعتناقه أفكارًا تكفيرية قائمة على تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية وفرضية الخروج عليه وبحيازته أسلحة نارية آلية وذخائر ومفرقعات وشرح تفصيلا ارتباطه بالمتهمين محمد عبد الرحمن جاد ومحمد السيد عبد العزيز مطاوع ومحمد أحمد توفيق حسن ومحمد عبد الرحمن عبده ومدين ابراهيم حسانين "هارب" وسعيد احمد شاكر "هارب" والمتوفي احمد عبد الرحمن أعضاء تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس و تدارسهم العلوم الشرعية والأفكار التكفيرية على يده.

وأضاف بارتباطه بأحد قيادات تنظيم جماعة أنصار بيت المقدس يدعى محمد عبد الرحيم وتقابل معه في أعقاب أحداث 30 يونيو حيث عرض عليه إنشاء جناح دعوة يتولى ضم عناصر جدد الى التنظيم تحت مسمى كتائب أنصار الشريعة وعلى إثر موافقته كلفه بإذاعة بيان تأسيس تنظيم يسمى جماعة كتائب أنصار الشريعة على شبكة التواصل الاجتماعي الغرض منه استهداف قوات الشرطة بدعوة الانتقام منهم يتبعه بيان عن قيام المتوفي احمد عبد الرحمن والمتهم الثالث عمار الشحات وكينته خالد بارتكاب عدة عمليات عدائية ضد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة عرف منها استهداف مساعد بالقوات المسلحة بقرية غيطة بالشرقية.

واستهداف حسن السيد صول بالقوات المسلحة بمركز منيا القمح كل من المجني عليهم هاني محمد النعماني أمين الشرطة واسماعيل محمد عبد الحميد أمين الشرطة وشعبان حسن امين شرطة بمركز ابو كبير بمحافظة الشرقية وامين الشرطة شريف حسين بيومي ورقيب الشرطة الطبلاوي فتحي موسى بقرية النخاس وامين الشرطة محمود عبد المقصود واستهداف الملازم شرف السباعي والمجند محمد عبد الله بالقوات المسلحة واستهداف دورية شرطة بمعسكر الامن المركزي اسفر عن قتل المجني عليهم عبد الرحمن ابو العلا امين الشرطة بقسم العاشر من رمضان وعبد الدايم عبد الفتاح رقيب الشرطة و قتل حسن محمد سليمان و اغتيال امناء شرطة اخرين بمحافظتي الجيزة وبني سويف.

واعترف المتهم اعترافا رسميا بتسلمه بندقية آلية من المتهم التاسع مالك انس وكنيته أبو أنس وذخائر حية عددها 7 و20 طلقة مما تستخدم عليها وتحصله ممن يدعى بمحمد عبد الرحمن على عبوتين مفرقعتين مزودتين بمفجر.
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