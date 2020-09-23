AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

خالد الجندى: الله لا يعطى الرزق طبقا للأنساب أو القدرات العقلية والعلمية .. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:46 م
خالد الجندي
خالد الجندي
Advertisements
محمد صبري عبد الرحيم
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن الله لا يعطى الرزق طبقا للأنساب أو القدرات العقلية او العلمية.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الأربعاء: "الرزق الالهى ينزل وفق خطة إلهية عشان الناس اللى بتعترض على رزقها، الله لا يسأل عما يفعل يرزق كل شخص كيفما يشاء، تلاقى اخوين هذا عنده رزق والاخر لا".


وفي سياق آخر قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن التيار العلماني يلتقي مع تيار جماعات الإسلام السياسي، وكلًا منهم يحاولون الإساءة للدين الإسلامي.


واستنكر «الجندى» نسب فتوى لدار الإفتاء لم تصدر عنها، وهي تحريم التحفيل بين جماهير كرة القدم يعد مصيبة، منوهًا بأن فتوى التحفيل هي محاولة من بعض العلمانيين للإساءة إلى الإسلام  ، قائلًا: "إن تنسب لأحد الأشخاص كلاما لم يقله هذه مصيبة".

واستشهد بما قال  الله سبحانه وتعالى : « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ»، لافتًا إلى أن هذه الآية كأنها غريبة وليست من القرآن لدى الجمهرة من الناس.

وأضاف أن أهل الشر وجماعات الظلام الله يهديهم، ينشرون الشائعات فيقوم الناس بتداولها، موضحًا أن حديثه دفاع عن مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام، أحد قادة المؤسسة الدينية ورموز الأمة التي لها احترام خاص، معقبًا: "مش عارفين يزجوا بدار الإفتاء في أي فتنة، ويحاولوا اللعب بعقول الناس باستغلال دار الإفتاء.

ووصف مواقع التواصل الاجتماعي بأنها عالم عجيب طالما حذرنا منه، موضحًا أن مواقع التواصل تداولوا فتوى التحفيل على أنها صادرة عن دار الإفتاء المصرية، مشددًا على أن التيار العلماني يلتقي مع تيار جماعات الإسلام السياسي، وكلًا منهم يحاولون الإساءة للدين الإسلامي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ربنا يبارك لنا فيه.. خالد الجندى: هذا النوع من الحسد جائز شرعا.. فيديو

الإساءة للنبي.. خالد الجندى: الأزهر رد بشكل حاسم عليها.. وأستاذ تفسير: الرسوم المسيئة للرسول إفلاس فكري وهذه طريقة مواجهتها.. فيديو

أول تعليق من الإفتاء عن فتوى"التحفيل على نادي الزمالك"

شاهد.. ماذا قال خالد الجندي عن فتوى تحريم التحفيل المنسوبة لدار الإفتاء؟

خالد الجندي: تركنا السُنة الحقيقية ونعيش جاهلية عقل.. فيديو

خالد الجندي: العلمانيون وجماعات الإسلام السياسي يحاولون الإساءة للإسلام.. فيديو

ترشيحاتنا

مشهد مأساوي وكارثة بيئية لأكثر من 470 حوتا في أستراليا.. فيديو

بتحريض من أردوغان.. القبض على إرهابي كان يخطط لاغتيال سياسيين في النمسا

عروس جديدة تركت المنزل أسبوعاً فوجدت كارثة في سقف المطبخ.. صور

نجم أياكس الهولندى يقترب من الانضمام إلى برشلونة

خبر سار لجماهير الزمالك قبل مواجهة الجونة بالدوري

السيسي يوافق لـ 3 وزراء على استغلال المحاجر والملاحات

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية الداعية والفنانة.. معز وحلا مشروع زواج أم عمل فني؟

بمحرك سيارة.. تعرف على دراجة بوم تريكس موستانج 2.0 توربو.. صور

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين