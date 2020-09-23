الهلال يذهب لملعب مباراة أهلي دبي بـ 11 لاعبا من ضمنهم ثلاثة حراس مرمى

تتوجه بعثة فريق الكرة بنادي الهلال السعودي إلى ملعب خليفة الدولي، المقرر أن يشهد مباراة الفريق أمام شباب الأهلي الإماراتي.





ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال ، على موقع "تويتر"، صور للاعبي الفريق أثناء التوجه إلى ملعب خليفة الدولي، برسالة "إلى الملعب".





وكان الهلال قد أعلن قائمة تضم 11 لاعبًا فقط، في مباراة شباب الأهلي، بالجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، في ظل وجود 17 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان، صحيًا وبدنيًا لخوض المباراة.





وحجز الهلال مقعدًا في دور الـ16 من البطولة الآسيوية، بعد تزعمه صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة.