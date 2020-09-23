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أخبار العالم

الرئيس الجزائري: فلسطين قضية مقدسة.. ونرفض التدخل الأجنبي في ليبيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 06:52 م
صدى البلد
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حسام رضوان
قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء، خلال كلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أدوار منظمة الأمم المتحدة ما تزال متباينة بين الإخفاق والنجاح، وأن العالم يحتاج إلى منظمة أممية قوية ويجب الدفع بملف إصلاحها الشامل لتعزيز كفاءتها.

وشدد الرئيس الجزائري على ضرورة وجود تمثيل عادل في مجلس الأمن، وأنه يجب زيادة عدد الأعضاء، والدفع بملف الإصلاح الشامل لمنظمة الأمم المتحدة لتحسين أدائها.

وجدد تبون دعم بلاده الثابت للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، واصفا إياها بالقضية المقدسة مشددًا على أن الحل العادل للقضية الفلسطينية هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وكذلك أكد التزام الجزائر بمكافحة الإرهاب والتطرف، ومساهمتها بشكل نشيط في الجهود الدولية في مجال نزع السلاح ومنع انتشاره.

وأعرب تبون عن دعم الجزائر الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وقال تبون:"عملنا على التقريب بين الإخوة في ليبيا ودعوتهم للانخراط أكثر في العملية السياسية".

وأكد تبون رفض الجزائر أي تدخل خارجي في الأزمة الليبية.

وتابع:"القضية الصحراوية تعرف عقبات تعرقل تسويتها وندعو إلى تطبيق قرارت مجلس الأمن وخاصة استفتاء تقرير المصير".

وعن الوضع الداخلي في الجزائر، قال تبون:"نواصل الجهود لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونسير بخطى ثابتة نحو تدعيم الديمقراطية وانتخابات الرئاسة التي جاءت بعد حراك مبارك كرست إرادة الشعب، وسننظم استفتاء على مشروع تعديل الدستور في نوفمبر ينتج نظاما يكفل الحقوق لكافة الجزائريين".
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