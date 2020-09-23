خاص| ضياء القوصي: تصريحات الرئيس عن سد النهضة دليل على نفاد الصبر

قال ضياء القوصى، مستشار وزير الرى الأسبق إن تصريحات الرئيس أمس أمام الأمم المتحدة حول سد النهضة دليل على نفاد الصبر.





وأضاف "القوصى" فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن الرئيس يعطي الضوء أنه من الممكن أن تحدث تطورات غير محمودة فى قضية سد النهضة الإثيوبى.





وأشار "الخبير المائى" أن صادق المهدى وهو من أشد المناصرين لحقوق أثيوبيا فى مياه النيل قال تعبيرا جيدا وهو "أخشى أن يحدث أن تصل مصر لخيارين كلاهما صعب وكلاهما مر الخيار الأول أن تموت عطشا أو أن يحدث صراع بينها وبين جيرانها" وهذا هو الوضع الحالى.





وأكد أن أثيوبيا تستقوي بالآخرين ولن ينفعوها بشئ، والمصريون لابد أن يطلبوا تحديد برنامج زمنى للمفاوضات والوصول لحل سريع فى نقطتين أولهم الملء فى حالات الجفاف بأن مصر أو السودان لن يسمحوا بملء أى ماء فى السد فى وقت الجفاف حتى لا يحدث عطش لشعوب الدولتين وثانيهم أن يكون هناك هيئة دولية تحكم بين الدول الثلاثة فى حالة النزاعات وتكون ملزمة لأثيوبيا.



