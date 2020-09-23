مصطفى بكري يكشف سر علاقته القوية بالمشير حسين طنطاوي

كشف النائب مصطفى بكري ، عضو مجلس النواب، عن علاقته القوية بالمشير محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع الأسبق، مشيرًا إلى أنه يعرف المشير من قبل أحداث ثورة 25 يناير، وهناك علاقة ود بيننا، موضحًا أنه تقابل مع المشير عند اللواء حسن الرويني بعد الثورة بثلاثة شهور.





وأضاف " بكري "، خلال لقائه مع الإعلامية هند فرحات، في برنامج "يومين وبس"، المذاع على قناة "المحور"، أن المشير محمد حسين طنطاوي كلفه بعد ثورة 25 يناير ومعه الشيخ محمد حسان بحل مشكلة محافظ قنا مع المحافظ عماد ميخائيل، وكان معنا الشيخ صفوت حجازي رغم أن المشير كان لا يحبه ولكن الشيخ حسان متمسك به.





وتابع: "ذهبنا إلى محافظة قنا وتم حل المشكلة هناك"، مشيرًا إلى أن المشير محمد حسين طنطاوي عرض عليه منصب المستشار السياسي ولكني رفضت لأنني كنت أنتوي الترشح لعضوية مجلس الشعب إبان ذلك".





وأشار "بكرى" الى أن الفريق سامى عنان طلبني بالحضور وقت أحداث شارع محمد محمود ، وجاء المشير طنطاوى لأخذ رأيي فى تعيين الدكتور محمد البرادعى رئيسًا لوزراء مصر، وأخبرت المشير بأنه لا يصلح لأنه يبحث عن سلطة وغاب عن مصر 30 عاماً ووافقنى المشير طنطاوى والفريق سامى عنان الرأي .



