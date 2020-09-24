جنة فوق المنازل.. حكاية كفر عون من مستنقع الفقر والجهل إلى الاكتفاء الذاتي والعالمية في تصدير المنتجات المصرية

على بُعد عشرات الأمتار من مركز كفر الدوار تقع قرية كفر عون التى تعتبر من القرى الحدودية بين محافظتي البحيرة والإسكندرية، والتي تحتاج إلى العديد من وسائل المواصلات حتى تصل إليها، فما إن تقترب من مدخلها إلا ويستقبلك كرم صغارها قبل كبارها.





جولة كبيرة أجريناها داخل القرية للتعرف على المزيد من أسرارها، والتي اكتفت ذاتيًا من جهود أبنائها بعدما كانت قرية فقيرة.. فكلما مررت من أمام منزل ترى الأيدي تعمل بكل حب في كل المجالات الزراعية والحرفية والصناعية أيضًا، منازل رغم بساطتها لكنها تتسم بعزة وأصالة سكانها، تظل تائها في ملامح تلك القرية حتى تصل إلى ساحة كبيرة من على جانبيها منزل أشهر رجل يقطن بالقرية ويدعى الحاج "رجب" كلمة سر تحول هذه القرية من قرية فقيرة إلى قرية اكتفت ذاتيًا بجهود أبنائها.





عندما تقترب من منزل الحاج "رجب"، تشعر وكأنك أوشكت على الدخول إلى عالم آخر، حيث يبدأ بجدران مليئة برسومات بسيطة تجمع بين البهجة والإبداع حتى تقتحم ذلك العالم وتقفز أعلى درج هذا المنزل وتصل إلى الطابق الأول علوي الذي تحوّل إلى جنة بأيدي أهالي القرية التي وثقت في صاحب هذا المنزل حتى وصل بهم إلى بر الأمان.





وعلى الرغم من أن تلك القرية مثلها مثل الكثير من القرى الحدودية التي كانت تعاني من الفقر والجهل وضعف الخدمات المقدمة لها، ولكن كان لسكانها رأي آخر حيث أخذوا من الفقر دافعا للاكتفاء الذاتي ومن الجهل منارة للعلم منهم وإليهم حتى صاروا نموذجًا يُحتذى به بين باقي القرى والمدن أيضًا، وأصبحوا قدوة لهم.







-نقطة التحوّل

بدأت نقطة التحوّل لهذه القرية على يد رجل بسيط كان يعاني من ضعف الإمكانيات مثل باقي أهالي القرية، بالإضافة إلى عدم قدرته على أن يلتحق حتى بالتعليم الأساسي، ولكن أخذ من نقاط ضعفه قوة للتغلب على تلك الصعاب وبدأ فى تنفيذ تجربة مهندس زراعي فقام بزراعة أحد المنازل بطريقة جديدة تعمل على تقليل معدل استهلاك المياه حتى أصبحت تلك الفكرة أسلوب حياة لدى جميع أهالي تلك القرية.







-القضاء على الفقر

ولم يكتفِ الحاج رجب، من التخصص في زراعة أسطح المنازل فقط ولكن جاهد بكل عزم وقوة ليقضي على الجهل كما قضى على الفقر في هذه القرية وبدأ في إنشاء أول مدرسة بالجهود الذاتية من أهالي نجع عون متخصصة لتعليم صناعة السجاد والنجارة وإنتاج الحرير وإنتاج المشروم وتفريخ الدواجن لربات المنازل والمتسربين من التعليم والشباب العاطل عن العمل، حتى تحولت القرية إلى أول القرى الخالية من الكافيهات ومليئة بالعمل والإبداع.





في حضرة الحاج رجب عمدة كفر عون كما يطلق عليه من أهالي المنطقة، صاحب اللحية الصغيرة والوجه البشوش، بدأ يروي سر تحوّل القرية من الفقر إلى الاكتفاء الذاتي في كل المجالات، حيث استهل حديثه قائلًا: "كان فضل الله علينا عظيم، دعوته أن يخرجنا من الفقر والجهل والضيق واستجاب الله الدعاء وبالعمل والصبر والأمل يصل الإنسان لما يُريد وأكثر".





وأوضح عمدة كفر عون، أن الفكرة بدأت بعد زيادة معاناة أهالي القرية بسبب ضعف الإمكانيات وبُعد المسافة بينها وبين المحافظة التي تنتمي إليها، لافتًا إلى أنه بدأ بزراعة أسطح المنازل وتعميمها في القرية لإتاحة الفرص لربات المنازل أن تكتفي ذاتيًا وتوفر احتياجاتهم اليومية.





- مشروعات نهضة بالقرية

وأضاف الحاج رجب، أنه بعد ذلك تطورت الفكرة وأصبحت مشروعا لتوفير دخل ثابت لكل الأسر بعد الوصول إلى الاكتفاء الذاتي لاحتياجاتهم المنزلية، مضيفًا أنه تم إنشاء مشروعات نهضة بالقرية، من أهمها المركز الخدمي الذى يضم عددًا من المشروعات المتنوعة التى توفر مصدر دخل لتمويل مشروعات الأُسَر المنتجة وتوفير الدخل لدعم الأُسَر الفقيرة، ويضم المركز عددًا من ورش الخياطة إلى جانب تفريخ الدواجن وزراعة الأسطح و6 وررش منها ورشة سجاد يدوى والنجارة وأخرى لإنتاج الحرير الطبيعي، وورشة للكروشيه والإكسسوارات وفرن خدمي وحضانة شعير مستنبت للإنتاج الحيواني وحضانة دود قز ومنحل.







-قرية نموذجية

وأكد أنه تم توفر ٢٢٠ فرصة عمل لأبناء القرية، لافتًا إلى أن شباب القرية حصلوا على دورات تدريبية بالتعاون مع جمعيات أهلية، تلقوا خلالها دروسًا حول كيفية زراعة أسطح المنازل باستخدام المواسير البلاستيك، وصناعة السجاد اليدوى والتابلوهات، وتعلم إنتاج عيش الغراب.



وتابع أن هذه المرحلة كانت المرحلة الثانية للنهوض بالقرية وتنمية مواردها من خلال استغلال الموارد البشرية وتحويل أهلها إلى أُسر منتجة، لافتًا إلى أن المشروعات فى المنازل تنوعت ما بين تربية الدجاج والبط، والزراعة العضوية أمام المنازل وزراعة الأسطح بالطريقة الحديثة التى توفر الماء، وتحولت القرية من قرية تعاني من الفقر والجهل إلى قرية نموذجية خالية من الكافيهات والبطالة ومكتفية ذاتيًا.





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