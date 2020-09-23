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تعرف على أول ممرضة آلية بمصر.. طالبات حاسبات عين شمس يبدعن.. تصميم نظارة ذكية لمساعدة فاقدي وضعاف النظر

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:30 م
طلاب حاسبات ومعلومات
طلاب حاسبات ومعلومات عين شمس
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حسام الفقي
_ تعرف علي اول ممرضة آلية بمصر.. طالبات حاسبات عين شمس يبدعن
_ طلاب حاسبات عين شمس يصممون نظارة ذكية لمساعدة فاقدى وضعاف النظر
_  طلبة"حاسبات ومعلومات"الفائزين بـ"تطبيق"الخدمات الحكومية..لخدمة المواطنين


اختراع الممرصة الالية تستطيع حمل الطعام للمرضى والتحدث إليهم والاطلاع على تقارير الحالات

قام طلاب حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس باختراع "نيرس روبوت" (الممرضة الالية ) الذي اقترحه الطلاب وبدأوا في إعداده قبل ظهور الفيروس، والهدف الأساسي كان توظيفه في مراكز الأورام للمساعدة في تطبيق الحمية الغذائية المحددة للمرضى.

لكن بعد تفشي كورونا ولتمتع الابتكار بإمكانيات ووظائف كثيرة أصبح الحديث عن استخدامه داخل مراكز العزل ذا وجاهة، فمثلا يستطيع هذا الروبوت حمل الطعام للمرضى والتحدث معهم والاطلاع على تقارير الحالات وقياس الضغط ودرجة الحرارة وما إلى ذلك.

وقالت غادة جمال طالبة بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات وأحد اعضاء مشروع التخرج "الممرضة الالية " خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية تقوم بتدعيم المشروع والان يتم تطويره حاليا وإضافة المزيد من الوظائف له للتعامل مع حالات كورونا بشكل موسع، كما يمكن توظيفه لخدمة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأضافت ان الكلية لها دور اساسي في هذه الأفكار من خلال المناهج الحديثة الموجودة داخل الكلية ومساهمة ودعم الكلية الدائم من خلال المعامل وأساليب الدراسة الحدثية ومواكبة التطورات .     

واشار الطلاب المشاركون فى المشروع  إن فكرة مشروع "الممرضة الالية " بسبب نقل العدوي ، التي تحدث من الاختلاط وكانت أهم المشاكل التى تواجه الاطقم الطبية  هي نقل العدوي.

 نظارة ذكية لفاقدي وضعاف البصر تساعد المستخدم علي  قراءة الكتب وعناوين الاخبار

قام فريق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بتصميم نظارة ذكية لفاقدي وضعاف البصر تساعد المستخدم علي  قراءة الكتب وعناوين الاخبار ، و تخبره كيف يحرك كف يده ليمسك الاشياء وايضًا تخبره بقيمة العملة المادية عند استخدامها وإسم الشخص الواقف امامه وعن تعبيرات ملامج وجهه ، وتتعلم تذكر  الاشخاص والعملات الجديدة.

تستخدم النظارة الذكية تقنيات مختلفة من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الصور ومع النصوص المكتوبة ومع الصوت لتخبر المستخدم بما يريد معرفته من معلومات.

 أعضاء الفريق هم المهندسة رضوى حسن ، المهندسة ريهام عبدالله ، المهندس احمد ممدوح ، المهندس وائل احمد ، المهندس خالد محمد.


 تطبيق تذكرتك... لحل مشكلة زحمة المواصلات 

كرم صباح امس بقصر الزعفران الدكتور محمود المتيني رئيس جامعه عين شمس والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشؤون التعليم والطلاب ثلاثة طلاب من كليه الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس الفائزين بالمركز الاول بمسابقه مصر لتطبيقات الخدمات الحكوميه عن تطبيق تذكرتك.

وجاءت اسماء الطلاب المكرمين كالتالي : الطالب يوسف رافت نصري ، و الطالب مايكل صفوت حنا الله ، والطالبة ميشلين مدحت ميشيل.


وقام رئيس الجامعة بتسليم شهادات التقدير للطلاب وتقدم بالشكر لهم معربا عن سعادته بهم و مؤكدا إنهم شباب المستقبل.


واشار الطلاب المشاركون فى المسابقة إن فكرة تطبيق تذكرتك تبلورت بسبب زحمة المواصلات التى نقابلها فى حياتنا اليومية، وكانت أهم المشاكل التى تواجه المواطن هى عدم وجود فكه أو صعوبة الدفع، وكذلك مشكلة زحمة المواصلات وعدم توافرها بشكل منتظم لأن عدد الأتوبيسات غير مُوزع على حسب إحصائيات مدرسة بالإضافة الى مشكلة انتقال الأمراض بسبب التعاملات النقدية .

وبالنسبة للدولة فهي تواجه اكثر من تحد ، أهمها عدم وجود مرونة في منظومة هيئة النقل بسبب عدم وجود معلومات وإحصائيات كافية، ويقدم تطبيق تذكرتك ، حل متكامل سواء للمواطن أو الدولة.

واوضحوا إنهم عرفوا بالمسابقة من خلال الكلية التى اهتمت بتقديم شروط المسابقة وحث الشباب المهتم ببرمجة التطبيقات للهواتف الذكية في التقدم بدعم من ا.د.نجوى بدر عميدة كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس و د ياسمين عفيفي دكتورة بكلية الحاسبات والمعلومات ومديرة وحدة الخريجين بالكليه وايضا من خلال جروبات التواصل مع الكلية من خلال السوشيال ميديا


أضافوا انهم بحثوا وصمموا الفكره وانشأوا كل شيء من الصفر حتى وصلنا لتقديم التطبيق، ومازلنا نخطط لتطوير الفكره لتصبح اكثر كفاءة وتسهل عملية ركوب المواصلات على المواطن بشكل عام.

وأكدوا إنهم لم يسجلوا براءة اختراع حتى الان، ولكننا وُعِدنا بتقديم مساعدة قانونية وفنيه ومؤسسية وفرص احتضان من قِبَل مبادرة رواد ٢٠٣٠ ، وبالنسبة للتكلفة فهو غير مكلف نسبيًا وفرص تسويقية تعتمد على قدر التعاون المقدم من قبل وزارة النقل و المواصلات وهيئة النقل العام.

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طلاب حاسبات عين شمس يبتكرون نظارة ذكية تساعد فاقدى وضعاف النظر

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