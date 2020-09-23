تعرف على أول ممرضة آلية بمصر.. طالبات حاسبات عين شمس يبدعن.. تصميم نظارة ذكية لمساعدة فاقدي وضعاف النظر

_ تعرف علي اول ممرضة آلية بمصر.. طالبات حاسبات عين شمس يبدعن _ طلاب حاسبات عين شمس يصممون نظارة ذكية لمساعدة فاقدى وضعاف النظر _ طلبة"حاسبات ومعلومات"الفائزين بـ"تطبيق"الخدمات الحكومية..لخدمة المواطنين



اختراع الممرصة الالية تستطيع حمل الطعام للمرضى والتحدث إليهم والاطلاع على تقارير الحالات





قام طلاب حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس باختراع "نيرس روبوت" (الممرضة الالية ) الذي اقترحه الطلاب وبدأوا في إعداده قبل ظهور الفيروس، والهدف الأساسي كان توظيفه في مراكز الأورام للمساعدة في تطبيق الحمية الغذائية المحددة للمرضى.





لكن بعد تفشي كورونا ولتمتع الابتكار بإمكانيات ووظائف كثيرة أصبح الحديث عن استخدامه داخل مراكز العزل ذا وجاهة، فمثلا يستطيع هذا الروبوت حمل الطعام للمرضى والتحدث معهم والاطلاع على تقارير الحالات وقياس الضغط ودرجة الحرارة وما إلى ذلك.





وقالت غادة جمال طالبة بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات وأحد اعضاء مشروع التخرج "الممرضة الالية " خلال تصريحاتها لصدي البلد ان الكلية تقوم بتدعيم المشروع والان يتم تطويره حاليا وإضافة المزيد من الوظائف له للتعامل مع حالات كورونا بشكل موسع، كما يمكن توظيفه لخدمة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.





وأضافت ان الكلية لها دور اساسي في هذه الأفكار من خلال المناهج الحديثة الموجودة داخل الكلية ومساهمة ودعم الكلية الدائم من خلال المعامل وأساليب الدراسة الحدثية ومواكبة التطورات .





واشار الطلاب المشاركون فى المشروع إن فكرة مشروع "الممرضة الالية " بسبب نقل العدوي ، التي تحدث من الاختلاط وكانت أهم المشاكل التى تواجه الاطقم الطبية هي نقل العدوي.





نظارة ذكية لفاقدي وضعاف البصر تساعد المستخدم علي قراءة الكتب وعناوين الاخبار

قام فريق من طلاب كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس بتصميم نظارة ذكية لفاقدي وضعاف البصر تساعد المستخدم علي قراءة الكتب وعناوين الاخبار ، و تخبره كيف يحرك كف يده ليمسك الاشياء وايضًا تخبره بقيمة العملة المادية عند استخدامها وإسم الشخص الواقف امامه وعن تعبيرات ملامج وجهه ، وتتعلم تذكر الاشخاص والعملات الجديدة.

تستخدم النظارة الذكية تقنيات مختلفة من الذكاء الاصطناعي للتعامل مع الصور ومع النصوص المكتوبة ومع الصوت لتخبر المستخدم بما يريد معرفته من معلومات.

أعضاء الفريق هم المهندسة رضوى حسن ، المهندسة ريهام عبدالله ، المهندس احمد ممدوح ، المهندس وائل احمد ، المهندس خالد محمد.









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