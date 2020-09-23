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حسن شلغومي يكشف حقيقة وجود قنبلة بـ برج إيفل.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:28 م
برج إيفل
برج إيفل
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البهي عمرو
علق حسن شلغومي عضو المجلس العربي للتكامل الإقليمي من باريس، على إخلاء برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة، وقال إن الأجهزة الأمنية تلقت اتصالا من شخص يفيد بوجود قنبلة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الجميع تحرك وتم اخلاء البرج ولذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.

ولفت إلى أن الاتصال ظهر أنه غير صحيح، وكشف أن أردوغان رئيس تركيا هو من وراء تلك الشائعة، مؤكدًا أن أردوغان يريد تهديد فرنسا.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون قلقة على الأوضاع فى فرنسا، وذلك لقيام بعض الأشخاص تنتمى لـ تركيا بنشر شائعات.

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن مراسلها في باريس، بأنه تم رفع الطوق الأمني في محيط برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس بعد إغلاقه للاشتباه بوجود قنبلة.

ونقلت "سكاي نيوز"، عن الشرطة الفرنسية تأكيدها خلو برج إيفل من أي تهديد، بعد عملية أمنية مشددة.



كانت السلطات الفرنسية، أعلنت اليوم الأربعاء، إخلاء برج إيفل، بعد أن هدد رجل بتفجير قنبلة فيه.


ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، تم إخلاء برج إيفل ومحيطه، وإغلاقه بعد أن وضعته قوات الأمن تحت حالة تأهب، بعد أن هدد رجل بتفجيره.


وقالت محطة التلفزيون المحلية "BFM Paris" إن الشرطة تلقت مكالمة هاتفية من مجهول تزعم أن قنبلة مزروعة في البرج.


وحسب صحيفة "صن"، تم التقاط صور للشرطة المسلحة في مكان برج إيفل، بينما كان الضباط يبحثون عن القنبلة المزروعة.


وأكدت الصحفية الفرنسية أموري بوكو في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن محيط برج إيفل مطوق بالكامل، والعملية الأمنية مستمرة هناك.

وأعيد افتتاح برج إيفل مؤخرًا فقط - بأعداد محدودة - بعد ثلاثة أشهر من إغلاقه بسبب فيروس كورونا، وفي الأوقات العادية، يصعد حوالي 25000 شخص إلى سطحه كل يوم.

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