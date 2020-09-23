حسن شلغومي يكشف حقيقة وجود قنبلة بـ برج إيفل.. فيديو

أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها نقلًا عن مراسلها في باريس، بأنه تم رفع الطوق الأمني في محيط برج إيفل بالعاصمة الفرنسية باريس بعد إغلاقه للاشتباه بوجود قنبلة.





ونقلت "سكاي نيوز"، عن الشرطة الفرنسية تأكيدها خلو برج إيفل من أي تهديد، بعد عملية أمنية مشددة.













كانت السلطات الفرنسية، أعلنت اليوم الأربعاء، إخلاء برج إيفل، بعد أن هدد رجل بتفجير قنبلة فيه.









ووفقًا لصحيفة "صن" البريطانية، تم إخلاء برج إيفل ومحيطه، وإغلاقه بعد أن وضعته قوات الأمن تحت حالة تأهب، بعد أن هدد رجل بتفجيره.









وقالت محطة التلفزيون المحلية "BFM Paris" إن الشرطة تلقت مكالمة هاتفية من مجهول تزعم أن قنبلة مزروعة في البرج.









وحسب صحيفة "صن"، تم التقاط صور للشرطة المسلحة في مكان برج إيفل، بينما كان الضباط يبحثون عن القنبلة المزروعة.









وأكدت الصحفية الفرنسية أموري بوكو في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر"، أن محيط برج إيفل مطوق بالكامل، والعملية الأمنية مستمرة هناك.



