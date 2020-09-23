حسن شلغومي يكشف حقيقة وجود قنبلة بـ برج إيفل.. فيديو

علق حسن شلغومي عضو المجلس العربي للتكامل الإقليمي من باريس، على إخلاء برج إيفل بعد تهديد بوجود قنبلة، وقال إن الأجهزة الأمنية تلقت اتصالا من شخص يفيد بوجود قنبلة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الجميع تحرك وتم اخلاء البرج ولذلك للحفاظ على أرواح المواطنين.
ولفت إلى أن الاتصال ظهر أنه غير صحيح، وكشف أن أردوغان رئيس تركيا هو من وراء تلك الشائعة، مؤكدًا أن أردوغان يريد تهديد فرنسا.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستكون قلقة على الأوضاع فى فرنسا، وذلك لقيام بعض الأشخاص تنتمى لـ تركيا بنشر شائعات.