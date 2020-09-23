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ساحة رأي

د. هشام فهمي يكتب: المهام التقريرية لعضو مجلس النواب

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:22 م
صدى البلد
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لم يجُل بخاطر احد من واضعي دستور 2014 ان زيادة المهام والاختصاصات والصلاحيات البرلمانية لعضو مجلس النواب من الممكن ان تكون محنة وليس منحة ، لأنه بالإضافة الي المهام التشريعية والمهام الرقابية _ والتي أكدها النص الدستوري في المواد من (101 الي 138) وبعض المواد الأخرى المتفرقة_ توجد مهام تقريرية عديدة نوردها اجمالا للقارئ الكريم ، حتي يتضح السبيل القويم  امام المواطنين ويعلموا ان من يمثلهم في مجلس النواب القادم يجب ان يكونوا رجالا ذو مواصفات خاصة، صدقوا ما عاهدوا الله و الوطن عليه، وان يتحملوا تحديات المرحلة القادمة بكل شرف وأمانة. 

والمهام التقريرية لمجلس النواب_ كما جاءت بالدستور _هي الاجراءات التي يجب موافقة المجلس عليها قبل او اثناء او بعد اتخاذها ، ومنها _علي سبيل المثال لا الحصر_ تزكية المترشح لرئاسة الجمهورية وحضور أداء الرئيس لليمين الدستورية بعد اعلان النتائج و الموافقة علي تشكيل الحكومة او تشكيلها عن طريق المجلس ذاته والموافقة علي إقالة الحكومة وحلها والموافقة علي المعاهدات الدولية و الموافقة علي اعلان الحرب او ارسال قوات عسكرية الي الخارج وإقرار إعلان حالة الطوارئ وإقرار العفو  الشامل عن الجرائم و اقرار القرارات بقوانين التي يصدرها رئيس الجمهورية في غيبة البرلمان  و مناقشة بيان الحكومة وتوجيه الاتهام إلي اعضاء الحكومة و الاشتراك في تشكيل مجلسي الدفاع الوطني والأمن القومي والموافقة علي تعيين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية جميعها والنظر في تقاريرها و تعديل الدستور، وغيرها من المهام التقريرية والتي يتضح لنا بعد ان اوردنا بعضها مدي خطورتها في مرحلة تأسيس الدولة المصرية.

اذًا هناك آمال كبيرة للغاية معلقة علي مجلس النواب القادم ، فبخلاف المهام التشريعية والرقابية والمهام التقريرية فهو أيضا  أول مجلس تشريعي بعد تعديل الدستور في ابريل 2019 والذي اضافة غرفة تشريعية اخري هي مجلس الشيوخ ، من أجل كل هذا نحن بحاجة إلى عضو مجلس نواب  يتحلى بالشجاعة والقيم ألأخلاقية ويساعد في مرحلة البناء.....حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها. 
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