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رياضة

أحمد سامى يختار 21 لاعبا لمواجهة وادى دجلة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
اختار أحمد سامى المدير الفني لسموحة 21 لاعبًا، للسفر إلى القاهرة للانتظام فى معسكر الاستعداد للقاء وادى دجلة، والمقرر إقامته فى الثالثة من مساء الغد، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

واللاعبون الذين وقع عليهم الاختيار هم:

الهانى سليمان، عمر صلاح، أحمد الشيخ، رجب نبيل، محمود عزت، محمد عبد المنعم، محمد كوفى، أحمد جمال، أحمد أبو الفتوح، كريم يحيى، أحمد حمص، إسلام جمال ، محمد حليمو، ناصر ماهر، محمد الترهونى، حسام حسن، ديريك تسيبامبى، شريف رضا، محمد نادى، صلاح محسن، أحمد مكى.
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