د. علاء الشال يكتب: فن صناعة كراهية الوطن

المتابع لمواقع التواصل الاجتماعي ذات التوجه يدرك مدى الخطر المحدق بالمجتمع والذي يستهدف شرائح محددة منه ألا وهم المراهقون وغيرهم من عامة فئات الشعب الذين يتم توجيههم لا شعوريا لبغض البلد وكراهيتها ، نحن أمام سيل جارف من الفيديوهات والكتابات والرسومات التي تتفنن في بث روح العداء والكراهية لكل ما هو مصري.

يكفيك أن تدرك أن هناك ثلاثة مليارات شخص حول العالم يستخدمون مواقع التواصل الاجتماعي، أي ما يعادل 40 في المئة من سكان العالم كما إننا نقضي في المتوسط نحو ساعتين يوميًا في تصفح هذه المواقع والتفاعل من خلالها، وذلك وفقا لبعض الدراسات الحديثة، ويمكن القول إن هناك نحو نصف مليون تغريدة وصورة تنشران على موقع سناب تشات للمحادثة كلّ دقيقة.

نوع جديد من الإعلام ظهر بعد أحداث 11 سبتمبر ومن قبله عمل الإعلام على الشحن والتحفيز في مباراة مصر والجزائر في موقعة السودان الشهيرة.

في الماضي كان خطاب الكراهية والتحريض يعتمد على الصحف والمجلات وعبر الإذاعات والقنوات.

وسرعان ما توسعت دوائره عقب انتشار وسائل الإعلام الحديثة وتكنولوجيا الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما برعت فيه الدول الكبرى تحديدًا، في تأجيج النزاع وبث خطابات الكراهية والتحريض على العنف فامتدت مؤخرًا ساحات القتال لتجعل من فيسبوك وتويتر ويوتيوب وتليجرام وغيرها ساحات رئيسة تحاول فيها أطراف أن تجعل صوتها الأعلى، ورسائلها الأكثر انتشارًا، ورؤيتها هي الحقيقة.

ففي عام 2010م، بدأ الجيش الأمريكي برنامجًا دعائيًا أطلق عليه اسم «عملية الصوت الصادق»؛ الهدف منه تدمير الجهاز الدعائي لـ«أعداء أمريكا» على شبكة الإنترنت، ونشر وجهة نظر الإدارة الأمريكية، والتأثير في الرأي العام بين مستخدمي الشبكة في المنتديات والمدونات ومواقع التواصل الاجتماعي خارج الولايات المتحدة، وخاصة في المنطقة العربية وباكستان وأفغانستان وإيران.

هذا البرنامج يقوم على فكرة «الإغراق المعلوماتي» لإيجاد انطباع بوجود رأي عام مؤيد لوجهة النظر الأمريكية، وهذه الفكرة يتم تنفيذها باستخدام برنامج صممته شركة «إنتربيد» الأمريكية المتخصصة فيما يسمي بـ«خدمة إدارة الشخصيات الافتراضية»؛ حيث يجعل هذا البرنامج من السهل إنشاء وتشغيل آلاف الحسابات المزيفة التي يمكن استخدامها في نشر آلاف التعليقات على الأخبار والنقاشات وآلاف الرسائل على شبكات التواصل الاجتماعي حول القضايا التي تهم الإدارة الأمريكية، وكل حساب من هذه الحسابات مزود بمعلومات شخصية مفصلة، ومصمم بحيث تكون الرسائل التي ينشرها على قدر كبير من الاتساق الفكري والثقافي، وتظهر كأنها حسابات لأشخاص حقيقيين.

فن صناعة الكراهية يعتمد على صياغة الخبر منسوبًا لمصادر مجهلة، وعادةً ما تلجأ الوسيلة الإعلامية في نشر الشائعات الكاذبة لتوجيه الرأي العام أو التأثير عليه دون تحمل أدنى مسؤولية، مثل قول: «أفادت مصادرنا الخاصة.. صرّحت مصادر مطلعة.. تواترت الأنباء».

ويعتمد على التهويل أو التضخيم: يقصد به المبالغة في تضخيم الحدث، مثل تركيز عدسة الكاميرا على جزء معين من ميدان التحرير ممتلئ بالمتظاهرين في حين أن باقي الميدان لا يوجد به أحد.

ويعتمد أيضا على إثارة الفزع والخوف لدى جمهور المشاهدين أو القرّاء من شخص أو اتجاه بعينه عن طريق الإلحاح على فكرة الخطر البالغ الناتج عن تأييد هذا الشخص أو هذا الاتجاه حتى ينصرف الناس عن ذلك.

ويعتمد خطاب الكراهية والتناحر أيضًاعلى نشر أخبار كاذبة ثم أخذ رأي خبراء فيها قبل أن يتبينوا صحتها؛ فتصل المعلومة للقارئ على أنها منقولة عن خبير، بينما الهدف توريط الخبير أو السياسي والتدليس على القارئ أو المشاهد.

حيث تقوم برامج كاملة على استضافة أحد المحللين السياسين أو الخبراء البارزين وعمل فخ لهم (الاتجاه المعاكس نموذجا)،وما أكثر القنوات والدول والجماعات في زماننا التي تتربص بمصر ليل ونهار ويتمنون نكبتها وسقوطها ، وهو الذي لن يحدث أبدا

حفظ الله مصر وجيشها ورئيسها



