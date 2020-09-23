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برلمان

عضو بـ الشيوخ: خطاب السيسي بالأمم المتحدة خارطة طريق للمنطقة العربية والأفريقية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:24 م
صدى البلد
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عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب أحمد عبدالماجد عضو مجلس الشيوخ، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75، موضحا أنها خارطة طريق للمنطقة العربية والأفريقية، حيث أكد الرئيس على موقف مصر الثابت تجاه عدد من القضايا التي تمس أمنها القومي، والتي جاءت حاملة عدد من التحذيرات للدول المعادية من الاقتراب من الأمن القومي المصري والليبي تحديدا. 

وأكد عبدالماجد في بيان له اليوم، أن الرئيس تحدث عن الإرهاب وضرورة التزام الدول بقرارات مجلس الأمن المتعلقة به، مشدد على وجوب معاقبة الدول التى تدعم الإرهاب وتقوم بنقل الميليشيات المسلحة خاصة من سوريا إلى ليبيا خلال الفترة الأخيرة،لافتا الى أن الأخذ برؤية الرئيس في حل القضايا والأزمات وتحقيق التعاون الدولي الجاد؛ سيخلص العالم من شرور وويلات الإرهاب الأسود الذي بات يهدد الجميع دون استثناء.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلي أن الرئيس السيسي دائما يطالب بالسلام في المنطقة والعالم ويدعو دائما إلى حل جميع المشكلات والقضايا في المنطقة بالحوار، ويضع أمامه ضرورة إحياء مسيرة السلام في الشرق الأوسط وحل القضية الفلسطينية، والأزمة الليبية والسورية،  ودائما يؤكد على تعزيز مفهوم الأمن القومى وضرورة إرساء الأمن والسلم القومى للشعوب وهو ما أكد على أهميتها.

ولفت النائب إلى أن الرئيس تحدث عن الجهود المصرية المبذولة فى ملف التنمية المستدامة من أجل توفير حياة كريمة تليق بطموحات الشعب المصرى.
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