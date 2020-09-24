عضو مجلس الشيوخ: قياس الأثر التشريعي للتصالح في مخالفات البناء يحقق مصلحة الدولة والمواطن

أشاد النائب محمد عبد الحفيظ عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن بتصريحات رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، من أن رخصة البناء ستصبح عقدًا ملزمًا بين صاحبها والدولة وقال في تصريحات خاصة " هذا الأمر يحقق صالح كافة الأطراف.





وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن: "النواب الجدد لمجلس الشيوخ مشغولين بالاستماع لقضايا المواطنين خاصة فيما يتعلق بملف التصالح في مخالفات البناء من حيث الاستماع لمتطلبات المواطنين و شكاواهم و طلباتهم في هذا الملف".





وأضاف عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن في تصريحات خاصة أن هذا الأمر يهم المواطنين وأن قياس الأثر التشريعي للقانون أمر هام ويصب في مصلحة الدولة والمواطن خاصة بعد اتجاه الدولة لتعديل الأسعار بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.





وكان رئيس الوزراء قد أن النظام الجديد لاستخراج تراخيص البناء وتحديد الاشتراطات البنائية، سوف تصبح معه رخصة البناء عقدًا ملزمًا بين الدولة وصاحب الرخصة، وسيتم اتخاذ إجراءات قانونية فورية في حالة مخالفة شروط منح الترخيص.





ووجه مدبولي بعقد اجتماع في موعد أقصاه 15 يومًا من الآن، لعرض المقترحات والتوصيات الخاصة باللجنة، والتي استعانت قي عملها بجامعات القاهرة، والإسكندرية، وعين شمس.



