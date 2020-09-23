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حوادث

كواليس التحقيقات مع فلوكس في تحطيم سيارة سيدة: طليقته اتهمته بالاصطدام بها عمدًا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 07:28 م
احمد فلوكس
احمد فلوكس
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت مصادر أمنية ملابسات اتهام الفنان أحمد فلوكس بتحطيم سيارة سيدة بالشيخ زايد حيث أشارت التحريات أن تلك السيدة طليقة الفنان وهي من حررت محضرًا ضده. 

وأضافت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث والعميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع أكتوبر والعقيد عمرو حجازي مفتش مباحث الشيخ زايد أنه منذ قرابة شهر ونصف حررت طليقة فلوكس محضرا ضده بقسم الشرطة اتهمته فيه بالاصطدام بسيارتها عمدا أثناء ركنها بالشارع ما ادي لحدوث تلفيات بها. 

وتبين أنها ذات السيدة التي حاول فلوكس الدخول اليها في كومبوند تقطنه وتشاجر مع أفراد الأمن وتعدى علي أحدهم لمنعه من الدخول اليها، وأجرت النيابة تحقيقا مع فلوكس في اتهام السيدة بتحطيم سيارتها وقررت إخلاء سبيل فلوكس بكفالة قدرها ٢٠ الف جنيه علي ذمة التحقيقات.
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