للمرة المليون| أحمد موسى يطالب بإعدام الإخوان المحكوم عليهم نهائيًا.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتنفيذ حكم الإعدام على أى إرهابي محكوم عليه بالاعدام، موضحًا "الجماعات دى حاولت تهرب اليوم وتسببت فى وفاة ضباط شرطة".





وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن : " تلك الجماعات الإرهابية خطرة سواء أثناء تواجدهم فى السجن أو خارج السجن.





ولفت أحمد موسى إلى أن رجال القوات المسلحة والشرطة هم من يدفعون ثمن تلك الجرائم، وتابع : لا بد من تنفيذ أحكام الإعدام النهائية فور صدورها من القضاء".





وطالب موسى للمرة المليون بتنفيذ الإعدام على كل إرهابي عليه حكم نهائي.





وقدم الإعلامي أحمد موسى، التعازى فى وفاة ضابطين و فرد شرطة، وذلك أثناء تصديهم لـ محاولة هروب خلية إرهابية من سجن طرة، أن العناصر الإرهابية حاولت الهروب من سجن طره ولكن أبطال الشرطة تصدوا لهم.

ولفت أحمد موسى إلى أن الإرهابي السيد عطا هو مؤسس تنظيم كتائب الشريعة الإرهابية و محكوم عليه بالإعدام.

وأوضح أحمد موسى أن تنظيم كتائب الشريعة الإرهابية أخطر التنظيمات الإرهابية.



صرح مصدر امني بمحاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره الهروب من داخل السجن صباح اليوم.

وتصدت لهم قوة التأمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم : ١ - السيد السيد عطا محمد . ٢ - عمار الشحات محمد السيد . ٣ - حسن زكريا معتمد مرسي . ٤ - مديح رمضان حسن علاء الدين .

- تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .





