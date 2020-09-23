للمرة المليون| أحمد موسى يطالب بإعدام الإخوان المحكوم عليهم نهائيًا.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، بتنفيذ حكم الإعدام على أى إرهابي محكوم عليه بالاعدام، موضحًا "الجماعات دى حاولت تهرب اليوم وتسببت فى وفاة ضباط شرطة".
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن : " تلك الجماعات الإرهابية خطرة سواء أثناء تواجدهم فى السجن أو خارج السجن.
ولفت أحمد موسى إلى أن رجال القوات المسلحة والشرطة هم من يدفعون ثمن تلك الجرائم، وتابع : لا بد من تنفيذ أحكام الإعدام النهائية فور صدورها من القضاء".
وطالب موسى للمرة المليون بتنفيذ الإعدام على كل إرهابي عليه حكم نهائي.