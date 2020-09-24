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اقتصاد

الدينار الكويتى الأعلى.. تعرف على أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الخميس

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 04:01 ص
سعر العملات العربية
سعر العملات العربية والدينار الكويتى
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علياء فوزى
ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.88 جنيه للشراء و 51.71 جنيه للبيع
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 وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.56جنيه للشراء 41.90 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.83جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.84جنيه للشراء و 41.04 جنيه للبيع.
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