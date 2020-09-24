الدينار الكويتى الأعلى.. تعرف على أسعار العملات العربية أمام الجنيه اليوم الخميس



وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم 4.11 جنيه للشراء و 4.21 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع .



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 40.56جنيه للشراء 41.90 جنيه للبيع .



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 21.83جنيه للشراء و22.28 جنيه للبيع.



وسجل الريال العمانى مقابل الجنيه 39.84جنيه للشراء و 41.04 جنيه للبيع.



ننشر سعر العملات العربية مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.سجل سعر الدينار الكويتى اليوم 48.88 جنيه للشراء و 51.71 جنيه للبيعأقرا ايضا.. هاني توفيق يتوقع تخفيض البنك المركزي لـ سعر الفائدة ويكشف عن الفوائد