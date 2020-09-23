ماذا تفعل أول ممرضة آلية في مصر.. طلاب حاسبات عين شمس يكشفون إمكانياتها

اخترع طلاب حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس "نيرس روبوت" (الممرضة الآلية) ضمن مشاريع التخرج الذي اقترحه الطلاب، وبدأوا في إعداده قبل ظهور فيروس كورونا، والهدف الأساسي؛ كان توظيفه في مراكز الأورام؛ للمساعدة.





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وقالت غادة جمال طالبة بالفرقة الرابعة بكلية حاسبات ومعلومات وأحد اعضاء مشروع التخرج "الممرضة الآلية " خلال تصريحاتها لـ"صدى البلد" ان الكلية تقوم بتدعيم المشروع، وحاليا يتم تطويره، وإضافة المزيد من الوظائف له للتعامل مع حالات كورونا بشكل موسع، كما يمكن توظيفه لخدمة المرضى من ذوي الاحتياجات الخاصة.





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وأضافت ان الكلية لها دور اساسي في هذه الأفكار من خلال المناهج الحديثة الموجودة داخل الكلية ومساهمة ودعم الكلية الدائم من خلال المعامل وأساليب الدراسة الحديثة ومواكبة التطورات.





واشار الطلاب المشاركون فى المشروع، إلى أن فكرة مشروع "الممرضة الآلية" بسبب نقل العدوي ، التي تحدث من الاختلاط وكانت أهم المشاكل التى تواجه الاطقم الطبية هي نقل العدوى.





أعضاء الفريق هم المهندسة غادة جمال عبد المقصود ، المهندسة امنية حمدي عبد العزيز ، المهندسة رهف محمد ، المهندسة ايه مصطفي الخياط و الدكتور محمد مرعي الاستاذ المساعد بالكلية والمشرف علي المشروع.