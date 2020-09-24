AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس 24-9-2020

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 07:00 ص
سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم الخميس
Advertisements
علياء فوزى
ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.

سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الخميس 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .

 كما سجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

اقرأ أيضا ..

وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،بنك اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف المتحد، عودة،الكويتى الوطنى NKN ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، قناة السويس،الأهلى اليونانى، الاسكندرية ، المصرف العربى الدولى ،بنك الاسكان و التعمير ، بلوم )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سعر الدولار فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء

أسعار الدولار بالبنوك اليوم

الدولار يفقد 9 قروش أمام الجنيه خلال أسبوع

سعر الدولار اليوم الأربعاء

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 15-9-2020

سعر الدولار اليوم الأربعاء 16 -9-2020

ترشيحاتنا

بعد 40 سنة من الأبحاث.. البطاطس أول محصول سيزرع على المريخ

لأول مرة سيارة كيا تطير في الهواء بزاوية 360 درجة ..فيديو

اشترِ آيفون 7 بلس بـ 3600 جنيه.. عرض الخميس

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

رسميا.. باتشيكو المدير الفني الجديد لـ فريق الزمالك

بلاغ إلى النائب العام.. رد فعل أصالة بعد اتهامها باقتباس ألفاظ حديث نبوي في أغنية «رفقا»

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أبيض.. سارة سلامة تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

بإكسسوارات وفستان لافت.. منى زكي تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام