سعر الدولار اليوم الخميس 24-9-2020



كما سجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.



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وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،بنك اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف المتحد، عودة،الكويتى الوطنى NKN ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، قناة السويس،الأهلى اليونانى، الاسكندرية ، المصرف العربى الدولى ،بنك الاسكان و التعمير ، بلوم )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .



ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الخميس 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .