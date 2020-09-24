سعر الدولار اليوم الخميس 24-9-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020، فى البنوك العاملة فى مصر.
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الخميس 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .
كما سجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
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وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،بنك اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف المتحد، عودة،الكويتى الوطنى NKN ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، قناة السويس،الأهلى اليونانى، الاسكندرية ، المصرف العربى الدولى ،بنك الاسكان و التعمير ، بلوم )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .
سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الخميس 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .
كما سجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
اقرأ أيضا ..
وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،بنك اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف المتحد، عودة،الكويتى الوطنى NKN ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، قناة السويس،الأهلى اليونانى، الاسكندرية ، المصرف العربى الدولى ،بنك الاسكان و التعمير ، بلوم )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .