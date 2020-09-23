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أخبار العالم

في ذكرى اليوم الوطني| العاهل السعودي: نحمد الله على ما منّ به علينا من أمن واستقرار ولُحمة وطنية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:09 م
العاهل السعودي
العاهل السعودي
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قسم الخارجي
احتفل العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، بذكرى اليوم الوطني، عبر تهنئة المواطنين، وتطلعه بمستقبل أجمل بسواعد أبناء الشعب السعودي. 

وكتب العاهل السعودي في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "في ذكرى اليوم الوطني نفتخر بوطنٍ عظيم، ومواطنين أوفياء، ونحمد الله على ما منّ به علينا من أمنٍ واستقرارٍ ولُحمةٍ وطنية، كان لكم ولآبائكم من قبلكم دورًا كبيرًا في ترسيخها، متطلعين لمستقبلٍ أجمل بسواعد أبنائنا وبناتنا". 

واختتم العاهل السعودي تغريدته بقوله: "حفظ الله وطننا من كل مكروه". 

ومن ناحية أخرى، أكد العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأربعاء، على أن بلاده مدت يدها للنظام الإيراني، لكنه زاد من نشاطه التوسعي واستهداف المنشآت. 

وقال العاهل السعودي إن منطقة الشرق الأوسط عانت تحديات أمنية وسياسية تهدد أمن شعوبها واستقرار دولها ومن محاولات قوى التطرف والفوضى وفرض سياستها على المنطقة.


وأضاف أن  المملكة تنتهج في محيطها الإقليمي والدولي سياسة تستند إلى احترام القوانين والأعراف الدولية، والسعي المستمر لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار ودعم الحلول السياسية للنزاعات ومكافحة التطرف بأشكاله وصوره كافة.

وتابع أن المملكة تؤكد أن العالم اليوم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في جائحة كورونا ، وقامت بوصفها رئيسًا لمجموعة العشرين بتنسيق الجهود الدولية لمكافحة الجائحة والحد من تأثيرها الإنساني والاقتصادي.

وأشاد بالعمل المميز الذي يقوم به غوتيرش لرفع كفاءة عمل مؤسسات الأمم المتحدة و أوجه لكم رسالة من أرض الحرمين الشريفين أستند فيها الى تعاليم ديننا الحنيف. 
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