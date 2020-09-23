أحمد موسى: الجماعة الإرهابية كفرتني بسبب حبي لوطني.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية كفرتني لان موقفي واضح من حبي لـ وطني وبلدي مصر.
وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن تنظيم الإخوان الإرهابي خطر على الدين الإسلامي، وتلك الجماعة تعتبر من يخالفهم كافرا، معلقًا : " أنا من أشد أعداء التنظيم الإرهابي حتى الموت ".
ولفت أحمد موسى إلى أنه يعلم الدين أكثر من حسن البنا الذي كان يحرض على القتل، والإرهاب والتدمير، معلقًا " يا سترا يارب".
وأوضح أحمد موسى أنه مسلم يدافع عن شعبة وأمنه، موضحًا أنه تعرض لـ هجوم من قبل الجماعات الإرهابية، وتلك الجماعة هتفوا ضد لأننى افضحهم وأشار إلى أن تلك الجماعة لا تعلم شيء عن الإسلام، لأنهم يحرضون على القتل والإرهاب.