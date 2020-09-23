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أحمد موسى: الجماعة الإرهابية كفرتني بسبب حبي لوطني.. فيديو

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:11 م
احمد موسى
احمد موسى
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البهي عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية كفرتني لان موقفي واضح من حبي لـ وطني وبلدي مصر.


وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، أن تنظيم الإخوان الإرهابي خطر على الدين الإسلامي، وتلك الجماعة تعتبر من يخالفهم كافرا، معلقًا : " أنا من أشد أعداء التنظيم الإرهابي حتى الموت ".


ولفت أحمد موسى إلى أنه يعلم الدين أكثر من حسن البنا الذي كان يحرض على القتل، والإرهاب والتدمير، معلقًا " يا سترا يارب".


وأوضح أحمد موسى أنه مسلم يدافع عن شعبة وأمنه، موضحًا أنه تعرض لـ هجوم من قبل الجماعات الإرهابية، وتلك الجماعة هتفوا ضد لأننى افضحهم وأشار إلى أن تلك الجماعة لا تعلم شيء عن الإسلام، لأنهم يحرضون على القتل والإرهاب


انفعل الإعلامي أحمد موسى، على الهواء، وذلك أثناء حديثه عن وفاة ضابطين وفرد شرطة، وذلك أثناء تصديهم لـ محاولة هروب خلية إرهابية من سجن طرة  "احنا ليه مش بنفذ حكم الإعدام عليهم.. احنا بنعلفهم بس ليه".. وأضاف منفعلا: "عندنا 3 شهداء اليوم".


وقدم أحمد موسى، التعازى فى وفاة ضابطين و فرد شرطة، وذلك أثناء تصديهم لـ محاولة هروب خلية إرهابية من سجن طرة موضحًا أن العناصر الإرهابية حاولت الهروب من سجن طره ولكن أبطال الشرطة تصدوا لهم.


ولفت أحمد موسى إلى أن الإرهابي السيد عطا هو مؤسس تنظيم كتائب الشريعة الإرهابية و محكوم عليه بالإعدام، موضحا أن تنظيم كتائب الشريعة الإرهابية هو أخطر التنظيمات الإرهابية.


كان مصدر أمني كشف عن محاولة أربعة من المحكوم عليهم بالإعدام والمودعين بحجز الإعدام بسجن طره الهروب من داخل السجن صباح اليوم.
وتصدت لهم قوة التأمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع المحكوم عليهم الأربعة وهم :

١ - السيد السيد عطا محمد .
٢ - عمار الشحات محمد السيد .
٣ - حسن زكريا معتمد مرسي .
٤ - مديح رمضان حسن علاء الدين .

- تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.






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