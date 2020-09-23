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رياضة

بسبب إصابات كورونا.. إلغاء مباراة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي بدوري أبطال آسيا

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:12 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن إلغاء مباراة الهلال وشباب الأهلي الإماراتي، في الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد أعلن قائمة تضم 11 لاعبًا فقط، في مباراة شباب الأهلي، بالجولة السادسة والأخيرة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، في ظل وجود 17 إصابة بفيروس كورونا المستجد، وعدم جاهزية الثنائي سلمان الفرج وحمد العبدان، صحيًا وبدنيًا لخوض المباراة.

وقبل صعود لاعبي الفريقين إلى أرض الملعب، وأثناء تواجد اللاعبين وطاقم التحكيم في الممر المؤدي إلى الملعب، عاد لاعبو الهلال إلى غرفة خلع الملابس، ليتم إعلان إلغاء المباراة.

ويتزعم الهلال صدارة المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة، قبل إلغاء مباراة الجولة السادسة والأخيرة.
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