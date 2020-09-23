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رياضة

أشرف بن شرقي يحتفل بعودته للمباريات بعد شفائه من الإصابة

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:21 م
بن شرقي
بن شرقي
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مصطفى كرم
احتفل أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك بعودته للمشاركة في المباريات مع زملائه بالفريق مرة أخرى بعد شفائه من الإصابة بإجهاد عضلي خضع على اثره لبرنامج تأهيلي.

ونشر أشرف بن شرقي صوره له بقميص الزمالك، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " انستجرام"، وعلق عليها قائلا: " عدنا".

وتمكن الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك من الفوز امس على فريق طنطا امس بثلاثية مقابل هدف.

سجل محمود علاء لاعب الزمالك هدف التقدم عن طريق رأسية مميزة بعد تمريرة اسلام جابر من ركنية نموذجية في الدقيقة 44 من عمر المباراة.


كما سجل محمود علاء الهدف الثاني بضربة جزاء، بينما سجل الهدف الثالث إمام عاشور.
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