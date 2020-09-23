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أخبار العالم

سوريا تكشف جريمة كبيرة تحضر لها المخابرات التركية على أراضيها

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:26 م
الخارجية السورية
الخارجية السورية
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محمود نوفل
أكدت الخارجية السورية، أن المخابرات التركية- بالتنسيق مع إرهابيين، وبالتعاون مع "الخوذ البيضاء"- يحضرون "لفبركة مسرحية" يتم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب، الخارجة عن سيطرة القوات الحكومية.

وأوضحت الخارجية السورية، وفق ما نقله موقع "روسيا اليوم" إن "الإرهابيين بالتعاون مع جماعة (الخوذ البيضاء)، وبدعم من مشغليهم يخططون بالتنسيق مع مخابرات النظام التركي؛ للقيام بفبركة مسرحية يتم فيها استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في إدلب؛ بعد أن قاموا بتخزين المواد الكيميائية فيها مؤخرا".

ويُشار الي ان وكالة انباء السورية " سانا " كانت قد نقلت عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين، أن "هيئة تحرير الشام" وبالتنسيق مع "الخوذ البيضاء" أحضروا- خلال الأيام القليلة الماضية- 2 طن من المواد الكيميائية، وخزنوها في بلدة تقع جنوب غرب إدلب، حيث يخطط هؤلاء الإرهابيون بالتنسيق مع أجهزة المخابرات التركية، لاستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين".

وألمح المصدر إلى أنه من المخطط أن يحدث ذلك "في أقرب وقت ممكن بهدف اتهام الجيش العربي السوري وحلفاؤه بها".

وأعربت الخارجية عن إدانتها "بأشد العبارات مثل هذه الجرائم البشعة" داعية "الدول الداعمة لهؤلاء الإرهابيين إلى التوقف عن هذه الألاعيب التي لم يكن ضحاياها سوى المدنيين السوريين الأبرياء".

وشدد المصدر علي أن سوريا ستحمّل تلك الدول "وخاصة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا وتركيا مسؤولية استخدام هذه المواد السامة وقتل المدنيين الأبرياء دون أي رادع أخلاقي".

وذكر المصدر إن بلاده أكدت أنها "لم تستخدم هذه الأسلحة سابقا، ولا يمكن لها أن تستخدمها الآن؛ لأنها لا تمتلكها أصلا".

وتعهد المصدر "بأن مثل هذه الجرائم المكشوفة المتكررة لن تثني بلاده عن استمرار حربها في مكافحة الإرهاب حتى تعيد الأمن والأمان لشعبها على كامل تراب سوريا".
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