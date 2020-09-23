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رياضة

هو الموضوع صحيح.. ضياء السيد يعلق على إمكانية رحيل فايلر عن الأهلي

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:30 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
استنكر ضياء السيد نجم الأهلي والمنتخب السابق ما يتردد عن قرب رحيل رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول خلال الفترة المقبلة على الرغم من قرب خوض الفريق لـ مباراتي نصف نهائي دوري أبطال افريقيا امام الوداد المغربي.

وكتب ضياء السيد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " هو موضوع فايلر انه ماشي قبل ماتشات افريقيا صحيح ؟!! "

وكشفت مصادر خاصة أن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي قد أخطر مسئولى القلعة الحمراء أنه يدرس بجدية الرحيل بعد نهاية منافسات الفريق الأحمر في دوري أبطال أفريقيا.

وقالت المصادر إن فايلر خلال جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي أبدي تخوفه من فيروس كورونا وابتعاده عن أسرته في الفترة الحالية.

وأضافت المصادر أن المدرب السويسري طلب من رئيس الأهلي وضع سيناريوهات بديلة لرحيله في شهر نوفمبر .

وأوضحت أن فايلر اتخذ قراره بشكل نهائي ولن يرجع فيه.

ويلتقي الأهلي مع فريق مصر مساء اليوم بإستاد الكلية الحربية ضمن منافسات مسابقة الدوري.

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