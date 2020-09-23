إعدام و80 سنة سجن| ننشر السجل الجنائي للمتهم عمر الشحات عقب مصرعه أثناء هروبه من سجن طره

حصل صدى البلد على السجل الجنائي للمتهم عمار الشحات المتهم فى قضية انصار الشريعة، والذى حاول اليوم الهروب من حجز الاعدام بسجن طره واسفر عن مصرعه بصحبة 3 متهمين اخرين محكوم عليهم بالاعدام، واستشهاد ضابطين وامين شرطة أثناء التصدى لهم.

فالمتهم عمار الشحات محكوم عليه بالاعدام فى قضية انصار الشريعة، والحكم بـ 75 سنة سجن فى قضايا مختلفة، و5 سنوات بإهانة القضاء فى قضية كتائب أنصار الشريعة وحدها.





فحصل المتهم عمار الشحات على حكم بالسجن المؤبد من محكمة جنايات الزقازيق، دائرة الإرهاب، عقب اتهامه بحيازة سلاح نارى، وتم التقدم بطعن أمام محكمة النقض فى ذلك الحكم، ولم يتم تحديد جلسة لنظره إلى الآن، بالإضافة إلى حكمين بالمؤبد بمقدار 50 عاما، من محكمتين مختصتين عقب اتهامه بالشروع فى قتل مجندين بالقوات المسلحة، وتم الطعن عليها، ونظر الطعن الخاص بإحداهما أمام محكمة النقض العسكرية.