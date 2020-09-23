"المصريين الافارقة": 4.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية للقارة السمراء.. ونستهدف رفع معدلات التجارة البينية الفترة المقبلة

- رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة:

- 4.8 مليار دولار حجم الصادرات المصرية للقارة الافريقية

- إدارة أفريقيا في جهاز التمثيل التجاري تدعم تحركاتنا لزيادة الصادرات

- نستهدف رفع معدلات التجارة البينية بشكل أكبر من الموجود حاليا

- جنوب افريقيا لديها ثروات كبيرة ونحتاج التعرف عليها









تعتبر القارة السمراء الشريك التجارى لمصر الذى ينقصه إزالة المعوقات التجارية بين الجانبين حتى تتدفق الصادرات والواردات بين مصر ودول القارة الافريقية، خاصة وان مصر هى بوابة أفريقيا لنفاذ متتجات البلدان الاخرى كروسيا والاتحاد الاوربى للسوق الافريقي.





وأكد يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، أن إدارة أفريقيا في التمثيل التجاري موفقه وداعمة وتعمل بكل جهد في هذه المرحلة، لافتا إلى أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة تهتم بالبعد عن تكرار الحديث عن التحديات التقليدية المعروفة على مدار سنوات والمكررة بل نعمل على الاهتمام بالتجارة البينية ومفهومها الحقيقي في أفريقيا.









وأضاف أن الجمعية تهتم بأن يكون هناك تواجد لرجال أعمال مصريين في أفريقيا بشكل ممنهج وجيد، ورفع معدلات التجارة البينية بشكل أكبر من الموجود حاليا والعمل على تحسين معدلات التجارة بين كافة الدول الافريقية وخلق جيل جديد من خلال توسيع قاعدة المصدرين داخل القارة بأسس عملية حديثة.













ونوه الشرقاوي الى التعاون الذي تجريه الجمعية مع الجمعيات والاتحادات المناظرة داخل القارة لدعم التجارة والاستثمار وتفعيل الاتفاقيات بوصفها جمعية قارية جامعة لها أهدافها ولجانها على مستوى القارة، الأمر الذي يختلف تماما عن اللجان التقليدية المتعارف عليها، فنحن نسعى للريادة وتقديم الأفكار والرؤى الحقيقية الواقعية في هذا الشأن.









وأشار الشرقاوي الى ضروة خلق جيل جديد من المصدرين الشباب لإفريقيا ، وتفعيل تجربة جديدة ، بحيث يكون هناك تعاون مثمر بين مصر ودول القارة الأفريقية بمنهجية ، وأسلوب جديد ومختلف.









ولفت إلى أن منظمات الأعمال والمجتمع المدني من المفترض أن تضع أفكارا جديدة متطورة ومختلفة وتقوم بالتنفيذ وتذليل العقبات، وتقديم للقارة الأفريقية جيل جديد من المصدرين والتجار ، يحملون المسئولية بشكل ممنهج وعلمي مدروس ، مضيفا إننا امام تحديات ، وفرص أيضا للدخول إلى السوق الإفريقي.









وأضاف أن جنوب افريقيا تضم ثروات كبيرة ونحتاج التعرف عليها وما تستطيع أن تقدمه جنوب أفريقيا للتعامل والتبادل المشترك ، مشيرا إلى أن مصر تصدر للجانب الأفريقي بقيمة ٤،٨ مليار دولار









وأكد أن جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة وضعت خطة لزيادة التجارة البينية بين مصر ودول القارة الإفريقية مستقبلا، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية.









من جانبة كشف الدكتور عبدالعزيز الشريف مدير ادارة افريقيا بالتمثيل التجاري عن الخطة الاستراتيجية الكاملة ومحاورها واهدافها لزيادة الصادرات المصرية لافريقيا والتي وضعت بعناية ودراسة وتضافر جهود قطاعات وعناصر ومنظمات كثيرة وبتوجيهات من وزيرة التجارة والصناعه ورئيس قطاع التمثيل التجاري المصري.









وأضاف أن الإدارة سوف تعمل جاهدة على تحقيق أهدافها بالتعاون مع منظمات الأعمال لنحقق ٣٠ مليار دولار صادرات للقارة الإفريقية وعيوننا على توطيد العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول القارة بمنهجية وفكر مستحدث.













واكد من جانبه موتو زولو رئيس غرفة تجارة وصناعة جنوب إفريقيا أنه حريص وزملاؤه الأعضاء على الانضمام لجمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة والعمل بكل جهد من أجل دعم التبادل التجاري بين البلدين حتى يتحقق حلم القادة بطريق القاهرة كيب تاون.







