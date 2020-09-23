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أخبار العالم

اختيار سفير إماراتي ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:48 م
الإمارات
الإمارات
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محمود نوفل
نشرت مجلة "تايم" الأمريكية، قائمة، لأكثر 100 شخصية مؤثرة على مستوى العالم خلال العام 2020، حيث اختارت من بين الأسماء المكرّمة، السفير الإماراتي يوسف العتيبة، إلى جانب العديد من الشخصيات المؤثرة عالميا.

وقالت المجلة، عبر موقعها الإلكتروني، إن العتيبة يتمتع بتأثير ونفوذ كبيرين في واشنطن.

وأوضحت المجلة الأمريكية، أن "العتيبة" نجح في بلوغ هذه المكانة المؤثرة من خلال نشاطه الدبلوماسي والاجتماعي الدؤوب الذي يواظب على أدائه منذ أن تولى منصبه كسفير للإمارات في واشنطن، إلى جانب نشاطه الخيري أيضًا، الأمر الذي مكنه من بناء شبكة علاقات وصداقات متشعبة ومؤثرة.

وافادت المجلة بأن شبكة العلاقات هذه أتت بثمارها، ونجح السفير الإماراتي خاصة منذ 2016، في تعزيز العلاقة بين الإمارات والولايات المتحدة.

ونوهت إلى أن العتيبة يُعَدُ الآن بمثابة الوجه العام لمنطقة الشرق الأوسط في شكلها الجديد الذي يُصَاغ الأن، خاصة بعد الدور المحوري الذي اضطلع به معاليه في المحادثات التي سبقت إبرام معاهدة السلام بين الإمارات واسرائيل في وقتٍ سابق من الشهر الجاري.
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