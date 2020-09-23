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محافظات

وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على الخدمات الطبية بالمستشفى العام.. صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:50 م
صدى البلد
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محمود زيدان
تفقدت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، اليوم، مستشفى كفرالشيخ العام؛ لتفقد سير العمل بها، والاطمئنان على انتظام الخدمات الطبية.

جاء ذلك في حضور، الدكتور عبدالرؤف إبراهيم حمد، مدير إدارة المستشفيات وفريق من الإدارات المعنية بالمديرية.

وتضمنت الجولة، تفقد قسم الاستقبال والطوارئ للوقوف على الخدمة المقدمة للمرضى ومتابعة ذلك من خلال مناقشة الأطباء والمواطنين المترددين على القسم.

يأتي هذا في إطار الجولات المكثفة للمرور على المستشفيات التي يقوم بها مدير المستشفيات د عبدالرؤف إبراهيم حمد لزيادة الحالة الانضباطية وزيادة الفعالية وضبط إيقاع العمل وتحسين الخدمة الصحية المقدمة للمواطنين.


وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على الخدمات الطبية بالمستشفى العام.. صور
وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على الخدمات الطبية بالمستشفى العام.. صور
وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على الخدمات الطبية بالمستشفى العام.. صور
وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على الخدمات الطبية بالمستشفى العام.. صور
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