الإدارة البيطرية بالبلينا تؤكد ظهور قرود في قرية الغنيمية بسوهاج.. صور

أكدت مكاتبة رسمية صادرة من الإدارة البيطرية بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج ومختومة بختم شعار الجمهورية، اليوم الأربعاء، ظهور قرود بقرية الغنيمية دائرة المركز.





وجاء نص المكاتبة: "نحيط علم سيادتكم أنه في يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر سبتمبر 2020، بناءً على الإشارة الواردة من مجلس المدينة بخصوص ظهور بعض القردة والنسانيس بقرية الغنيمية، قام الدكتور محمود عبدالله حسانين، مدير الإدارة البيطرية بالبلينا بتكليف الدكتور مينا عوني كامل، مفتش وحدة بني حميل البيطرية بالمرور على القرية".





واستكملت:"وبسؤال المواطنين وعمدة القرية تبين أنه تم مشاهدة قرد مختبئ في الأراضي الزراعية واتجه في نهاية الطريق الحربي الفاصل بين قنا وسوهاج في اتجاه قرية العمرة التابعة لمحافظة قنا".





وشهدت قريتي الغنيمية، والحلافى بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حالة من الخوف الشديد، بعد ظهور بعض القردة بهما.



