AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

الإدارة البيطرية بالبلينا تؤكد ظهور قرود في قرية الغنيمية بسوهاج.. صور

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 08:55 م
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
أكدت مكاتبة رسمية صادرة من الإدارة البيطرية بمركز البلينا جنوبي محافظة سوهاج ومختومة بختم شعار الجمهورية، اليوم الأربعاء، ظهور قرود بقرية الغنيمية دائرة المركز.

وجاء نص المكاتبة: "نحيط علم سيادتكم أنه في يوم الأربعاء الموافق 23 من شهر سبتمبر 2020، بناءً على الإشارة الواردة من مجلس المدينة بخصوص ظهور بعض القردة والنسانيس بقرية الغنيمية، قام الدكتور محمود عبدالله حسانين، مدير الإدارة البيطرية بالبلينا بتكليف الدكتور مينا عوني كامل، مفتش وحدة بني حميل البيطرية بالمرور على القرية".

واستكملت:"وبسؤال المواطنين وعمدة القرية تبين أنه تم مشاهدة قرد مختبئ في الأراضي الزراعية واتجه في نهاية الطريق الحربي الفاصل بين قنا وسوهاج في اتجاه قرية العمرة التابعة لمحافظة قنا".

وشهدت قريتي الغنيمية، والحلافى بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، حالة من الخوف الشديد، بعد ظهور بعض القردة بهما.

وقفز بعض القردة من سيارة على الطريق الصحراوي ناحية العمرة التابعة لمركز أبو تشت بمحافظة قنا، كانت تستقلها في طريقها إلى الأقصر.
الإدارة البيطرية بالبلينا تؤكد ظهور قرود في قرية الغنيمية بسوهاج.. صور
الإدارة البيطرية بالبلينا تؤكد ظهور قرود في قرية الغنيمية بسوهاج.. صور
الإدارة البيطرية بالبلينا تؤكد ظهور قرود في قرية الغنيمية بسوهاج.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نائب محافظ سوهاج يتفقد المراكز التكنولوجية وإدارات خدمة المواطنين

أهالي قرية بني حميل مركز البلينا يشكون من السوق العشوائية

أهالي دار السلام ينتشلون جثة شاب غرق في نهر النيل بـ سوهاج

أنستهم فرحتهم عدوى كورونا.. أهالي قرية يحتفلون بفوز ابن قريتهم بمجلس الشيوخ بسوهاج

ظهور نسانيس في شوارع سوهاج يثير رعب المواطنين .. والمسئولون: لم يصلنا اي بلاغات بذلك

"الطب البيطري بسوهاج": لا نتعامل مع القرود وفي حالة خطورتها تدخل الحماية المدنية

ترشيحاتنا

حقق الثلاثية| الاهلي بطلا لكأس مصر للكرة الطائرة رجال بالفوز على الجيش 3-0

بيع النمل.. حشرة جديدة تدخل سوق التجارة والسعر 3000 جنيه

بعد شائعة زواجها من معز مسعود.. رجال في حياة حلا شيحة

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

طلبوا 100 ألف دولار.. تحرير طفل مختطف دون دفع الفدية وضبط المتهمين فى الشرقية

ملف الأجانب.. الأهلي يبدأ تحركاته للتخلص من هذا الثنائي

AdvertisementS

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

احذروا سرقة الكهرباء.. لجان تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

إعدام و80 سنة سجن| ننشر السجل الجنائي للمتهم عمر الشحات عقب مصرعه أثناء هروبه من سجن طره

بالأسماء.. إنهاء خدمة 3 أئمة بالأوقاف فى الدقهلية

بعد 17 شكوى رسمية.. تحرك جديد من اتحاد الكرة ضد مرتضى منصور لهجومه المستمر

بتحريض من أردوغان.. القبض على إرهابي كان يخطط لاغتيال سياسيين في النمسا

سكاى نيوز : إسبانيا تتهم محمد علي المقاول الهارب بغسيل أموال والتهرب الضريبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر تخطف الأنظار على إنستجرام

تعرف على نيسان باترول 2020 الجديدة كليا.. صور

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة