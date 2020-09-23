ليلى عز العرب تطالب بإصدار قانون يحافظ على الأطفال في قضايا إنكار النسب

علقت الإعلامية ليلى عز العرب، على قضية إنكار زوج نسب أولاده بعد 11 عامًا من الزواج، قائلة: "القاعدة الشرعية تتحدث بأن الأولاد أبناء الفراش سواء كانوا أبناء الأب أم لا، والهدف من ذلك الحفاظ على مستقبل الأولاد".





وأضافت " عز العرب" ، خلال تقديمها برنامج "إحنا الستات" مع الإعلامية ياسمين فهمي، المذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك قضية مماثلة للقضية المتداولة الآن على مواقع التواصل الاجتماعي في العشرينيات، لافتة إلى أن الزوج في هذه القضية لم يكن ينجب بكل التقارير الطبيبة، وأنكر نسب أولاده، ورغم ذلك تم نسب الطفل إليه بتطبيق القاعدة الشرعية "الطفل للفراش".



