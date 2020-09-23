بعد شهور من جائحة كورونا .. كيف تواجه الآثار الناتجة عن فترة العمل بالمنزل





و لكن بعد فترة كبيرة من العمل في المنزل و مواصلة ساعات من نفس الكرسي و الحاسوب بدأ ظهور امراض جديدة نتجت عن تلك الفترة من آلام في فقرات الظهر و الرقبة و العينين و المعدة و السمنة المفرطة .





و حسب ما نشره موقع " تيايمز نيو ناو" ان فترة العمل من المنزل نتج عنها امراض جديدة لم تكن شائعة بالرغم ان ظاهرها يبدو مريحا إلا انها في النهاية تسببت في امراض كثيرة ، و ذكر الموقع طرق لعلاج تلك الامراض قد لا تحتاج لطبيب في علاج معظمها :





- اجازة

ان كانت وظيفتك تسمح لك بإجازة طويلة بعض الشئ فلابد ان تترك كل المسئوليات و التوتر و الخروج و لو حتى ساعتين في اليوم .





- الاعتراف

الاعتراف بالألم و عدم اخفاء شعورك بأنك لن تتحمل أكثر من ذلك و عليك ان تأخذ قسطا من الراحة .





-الخروج من نفس البيئة التي دفعتك للشعور بالآلام ، فإن تغيير المكان له عامل كبير في تغيير الحالة المزاجية للإنسان.

اضطر كثير منا مواصلة عمله من المنزل بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم كله و اصبح التواجد في اماكن مزدحمة خطرا على صحة الانسان ؛فبات المنزل هو الملاذ الآمن .