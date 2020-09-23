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منوعات

بعد شهور من جائحة كورونا .. كيف تواجه الآثار الناتجة عن فترة العمل بالمنزل

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:50 م
صدى البلد
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مريم صليب
اضطر كثير منا مواصلة عمله من المنزل بسبب تفشي جائحة كورونا في العالم كله و اصبح التواجد في اماكن مزدحمة خطرا على صحة الانسان ؛فبات المنزل هو الملاذ الآمن . 

و لكن بعد فترة كبيرة من العمل في المنزل و مواصلة ساعات من نفس الكرسي و الحاسوب بدأ ظهور امراض جديدة نتجت عن تلك الفترة من آلام في فقرات الظهر و الرقبة و العينين و المعدة و السمنة المفرطة . 

و حسب ما نشره موقع " تيايمز نيو ناو" ان فترة العمل من المنزل نتج عنها امراض جديدة لم تكن شائعة بالرغم ان ظاهرها يبدو مريحا إلا انها في النهاية تسببت في امراض كثيرة ، و ذكر الموقع طرق لعلاج تلك الامراض قد لا تحتاج لطبيب في علاج معظمها :

- اجازة 
ان كانت وظيفتك تسمح لك بإجازة طويلة بعض الشئ فلابد ان تترك كل المسئوليات و التوتر و الخروج و لو حتى ساعتين في اليوم . 

- الاعتراف 
الاعتراف بالألم و عدم اخفاء شعورك بأنك لن تتحمل أكثر من ذلك و عليك ان تأخذ قسطا من الراحة . 

-الخروج من نفس البيئة التي دفعتك للشعور بالآلام ، فإن تغيير المكان له عامل كبير في تغيير الحالة المزاجية للإنسان. 
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