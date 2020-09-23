خبيرة إتيكيت تكشف طرق تفادي عيوب الجسم

قالت شيري شاهين، ستايلست و خبيرة الإتيكيت، إن كل شخص لا بد أن يحترم جسمه، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لكي يظهر بصورة رائعة أمام الناس، لافتة إلى أن هناك عدة أنواع للجسم، منها الجسم المستطيل الذي يتساوى فيه عرض المنكبين بالوسط، مشيرة إلى أنه لتفادي العيوب في هذا الجسم؛ لابد من ارتداء حزام لكي يظهر وسط الجسم.





وتابعت " شاهين "، خلال لقائها ببرنامج "إحنا الستات"، الذي تقدمه الفنانة ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك جسمًا يسمى بالتفاحة الذي يتمثل في صدر كبير وقدم رفيعة، ولتفادي العيوب في هذا الجسم لابد من ارتداء قماش مثل الجبردين، وارتداء عُقد للفت النظر إلى مكان خلاف المكان الذي به عيب الجسم.



