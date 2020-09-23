AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبيرة إتيكيت تكشف طرق تفادي عيوب الجسم

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:03 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار
قالت شيري شاهين، ستايلست وخبيرة الإتيكيت، إن كل شخص لا بد أن يحترم جسمه، سواء كان رجلا أو امرأة؛ لكي يظهر بصورة رائعة أمام الناس، لافتة إلى أن هناك عدة أنواع للجسم، منها الجسم المستطيل الذي يتساوى فيه عرض المنكبين بالوسط، مشيرة إلى أنه لتفادي العيوب في هذا الجسم؛ لابد من ارتداء حزام لكي يظهر وسط الجسم. 

وتابعت "شاهين"، خلال لقائها ببرنامج "إحنا الستات"، الذي تقدمه الفنانة ليلى عز العرب وياسمين فهمي، والمذاع على فضائية "ten"، مساء الأربعاء، أن هناك جسمًا يسمى بالتفاحة الذي يتمثل في صدر كبير وقدم رفيعة، ولتفادي العيوب في هذا الجسم لابد من ارتداء قماش مثل الجبردين، وارتداء عُقد للفت النظر إلى مكان خلاف المكان الذي به عيب الجسم. 

وأشارت إلى أن هناك جسمًا يسمى بالكمثرى وهو عبارة عن جسم رفيع، ولكنه عريض من الأسفل، وفي هذه الحالة يجب أن نتجنب ارتداء ملابس ضيقة من الأسفل لعدم إظهار عيوب الجسم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة تنسيق الملابس حسب شكل الجسم

كيفية اختيار الملابس المناسبة للجسم للرجال

من خزانتك.. كيف أنسق ملابسي على جسمى

داري العيوب.. الملابس المناسبة للجسم المستطيل

ترشيحاتنا

احذروا سرقة الكهرباء.. لجان تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

الديهي عن "دماء شهداء طرة": قدر مصر أن تتصدى للإرهاب وندفع ثمن ذلك

"الطب البيطري بسوهاج": لا نتعامل مع القرود وفي حالة خطورتها تدخل الحماية المدنية

أحمد موسى يقدم التعازي في وفاة ضباط شرطة

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

AdvertisementS

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

احذروا سرقة الكهرباء.. لجان تفتيش على العدادات مسبوقة الدفع

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

إعدام و80 سنة سجن| ننشر السجل الجنائي للمتهم عمر الشحات عقب مصرعه أثناء هروبه من سجن طره

بالأسماء.. إنهاء خدمة 3 أئمة بالأوقاف فى الدقهلية

بعد 17 شكوى رسمية.. تحرك جديد من اتحاد الكرة ضد مرتضى منصور لهجومه المستمر

بتحريض من أردوغان.. القبض على إرهابي كان يخطط لاغتيال سياسيين في النمسا

سكاى نيوز : إسبانيا تتهم محمد علي المقاول الهارب بغسيل أموال والتهرب الضريبي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شبابية.. سوسن بدر تخطف الأنظار على إنستجرام

تعرف على نيسان باترول 2020 الجديدة كليا.. صور

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة