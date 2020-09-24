الأمم المتحدة تحذر من أزمة ديون وشيكة في البلدان النامية غير الساحلية في ظل كورونا

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، من أن أزمة الديون تلوح في الأفق للبلدان النامية غير الساحلية، مشيرًا إلى أن الديون العالمية قد وصلت إلى مستويات قياسية في ظل جائحة كوفيد-19.





وأكد غوتيريش، في كلمته خلال الاجتماع الوزاري السنوي لوزراء خارجية البلدان النامية غير الساحلية الذي يعقد على هامش المداولات العامة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أن أثر الجائحة يفاقم التحديات التي تواجه البلدان النامية غير الساحلية، إذ عطل التجارة والمواصلات وحركة الصادرات والواردات، حيث أن أكثر من ربع الإيراد العام، في بعض الدول، يُستخدم لسد الديون.





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