الديهي: الرئيس السيسي كشف المجتمع الدولي ووضعه أمام مسئولياته

عقب الإعلامي نشأت الديهي، على حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ75، قائلًا إن الرئيس "عرّى" المجتمع الدولي، ووضعه أمام مسئولياته في التكاتف للحرب ضد الإرهاب.









وأضاف " الديهي "، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "TeN"، اليوم الأربعاء، "بدا من حديث السيسي جرأة مصرية في نقد الأمم المتحدة، التي فشلت جمعيتها العامة منذ سنوات، في تحقيق هدف حفظ الأمن والسلم الدوليين".







