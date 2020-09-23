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من 50 إلى 100 مجم يومياً.. أضرار أوميجا 3 على الأطفال

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 10:01 م
أضرار أوميجا 3 على
أضرار أوميجا 3 على الأطفال
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آية التيجي
يمكن تجنب اضرار اوميجا 3 على الأطفال، من خلال استهلاكه في إطار محدد، على الرغم من فوائد اوميجا 3 العديدة، وذلك لما تحتويه على الأحماض الدهنية العديدة، فإن الأطفال لا يجب ان يكثروا من تناولها سواء بالمكملات أو بالأطعمة لتجنب اضرار اوميجا 3 للأطفال.

ولتجنب اضرار اوميجا 3  للاطفال يجب استهلاكه بمقدار محدد، حيث يمكن ان نجد الأوميجا 3 في الأسماك أو المكملات الغذائية، وهي أيضا مهمة للغاية لبناء الجسم بالأخص بين الأطفال.

وتعد أفضل طريقة لتجنب أضرار اوميجا 3 للاطفال يجب تجنب الحصول عليها بكميات كبيرة، ويمكن تناول الأسماك الدهنية مرتين على الأقل في الأسبوع ، ولكن إذا كنت لا تأكل الأسماك الدهنية كثيرًا، فيجب أن تفكر في تناول مكمل غذائي.

ويضمن استهلاك اوميجا 3 للأطفال في تنظيم وظائف الجسم الفسيولوجية ، بما في ذلك ضغط الدم وتجلط الدم، وانتقال الأعصاب ووظائف الكلى والجهاز الهضمي وإنتاج الهرمونات الأخرى.

ونشرت العديد من المنظمات العالمية والوطنية مبادئ توجيهية لتجنب اضرار اوميجا 3 للأطفال الرضع، حيث أكدت انه لا يجب ان تتعدي كمية الاستخدام عن 50 وحتى 100 مجم يوميًا، وذلك حتى لا يتسبب لهم بترقق الدم او النزيف.
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