من 50 إلى 100 مجم يومياً.. أضرار أوميجا 3 على الأطفال

ولتجنب

يجب استهلاكه بمقدار محدد، حيث يمكن ان نجد الأوميجا 3 في الأسماك أو المكملات الغذائية، وهي أيضا مهمة للغاية لبناء الجسم بالأخص بين الأطفال.