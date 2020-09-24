تعرف على مواعيد بدء امتحانات دور سبتمبر لكلية خدمة اجتماعية حلوان

أعلنت كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان عن موعيد بدء امتحانات دور سبتمبر للفرقة الرابعة للعام الجامعي 2019/2020 .





وحددت الكلية يوم الأحد الموافق 10/10/2020 موعيد لبدأ امتحانات دور سبتمبر للفرقة الرابعة للعام الجامعي 2019/2020 على أن يتم إعلان جدول الامتحانات بالكامل فى الأسبوع القادم .





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وقد استعدت جامعة حلوان لامتحانات دور سبتمبر وقامت بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات وناشدت جميع الطلاب بإتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة من ارتداء الكمامات وعدم خلعها أثناء التواجد بالجامعة وداخل لجان الامتحانات .





جدير بالذكر أنه قد تم تنظيم امتحانات دور مايو لطلاب الفرق النهائية وسط إجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .





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وعلى صعيد آخر .. اختتمت أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ٢٠٢٠ أمس الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ والتي بدأت الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ ، وأعلنت جامعة حلوان عن استقبال ١٢٧٩ طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة من التنسيق للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة.





حيث توافد ٥١٥ طالبًا على المعمل المركزى بينما سجل ١٢٧ طالبًا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد ٥٧٤ طالبًا على معمل هندسة المطرية وسجل ٢٥ طالبًا بمعمل كلية الفنون الجميلة و ٢٨ طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية.





و أكد الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي التزام الطلاب و أولياء أمورهم بكافة مراحل التنسيق بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك خلال عملية تسجيل الرغبات، نظرًا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.





وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضًا تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.