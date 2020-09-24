AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

تعرف على مواعيد بدء امتحانات دور سبتمبر لكلية خدمة اجتماعية حلوان

الخميس 24/سبتمبر/2020 - 01:01 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
أعلنت كلية خدمة اجتماعية جامعة حلوان عن موعيد بدء امتحانات دور سبتمبر للفرقة الرابعة للعام الجامعي 2019/2020 . 

وحددت الكلية يوم الأحد الموافق 10/10/2020 موعيد لبدأ امتحانات دور سبتمبر للفرقة الرابعة للعام الجامعي 2019/2020 على أن يتم إعلان جدول الامتحانات بالكامل فى الأسبوع القادم .

اقرأ ايضا |
لطلاب الدبلومات الفنية.. موعد انطلاق التنسيق ومكانه الجديد

وقد استعدت جامعة حلوان لامتحانات دور سبتمبر وقامت بتطهير وتعقيم لجان الامتحانات وناشدت جميع الطلاب بإتباع الإجراءات الاحترازية المتبعة من ارتداء الكمامات وعدم خلعها أثناء التواجد بالجامعة وداخل لجان الامتحانات .

جدير بالذكر أنه قد تم تنظيم امتحانات دور مايو لطلاب الفرق النهائية وسط إجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

اقرأ ايضا |
وعلى صعيد آخر .. اختتمت أعمال المرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات ٢٠٢٠ أمس الثلاثاء ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠ والتي بدأت الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٠ ، وأعلنت جامعة حلوان عن استقبال ١٢٧٩ طالب وطالبة من طلاب الثانوية العامة لتسجيل رغباتهم خلال المرحلة الثالثة من التنسيق للعام الجامعى ٢٠٢١/٢٠٢٠ بمعامل التنسيق الإلكتروني بالجامعة. 

حيث توافد ٥١٥ طالبًا على المعمل المركزى بينما سجل ١٢٧ طالبًا رغباتهم في معمل هندسة حلوان، وتوافد ٥٧٤ طالبًا على معمل هندسة المطرية وسجل ٢٥ طالبًا بمعمل كلية الفنون الجميلة و ٢٨ طالبًا بمعمل كلية التربية الموسيقية. 

و أكد  الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة علي التزام الطلاب و أولياء أمورهم بكافة مراحل التنسيق بجميع الاجراءات الاحترازية والوقائية، وذلك خلال عملية تسجيل الرغبات، نظرًا للظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بالجامعة.

وأوضح الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة أنه تم توفير سبل الراحة للطلاب وأولياء أمورهم وأيضًا تزويد القاعات بعدد كافي بأجهزة الحاسب الآلي حتى يتم استقبال الطلاب في سهولة ويسر خلال كافة مراحل التنسيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طالبة بـ المرحلة الأولى: التنسيق بمعامل الحاسبات يتيح فرصة التعرف على الجامع

٢٠ جهاز حاسب آلى بفنون جميلة حلوان مخصصة لطلاب المرحلة الأولى بتنسيق ٢٠٢٠

فنون جميلة حلوان: تطبيق الإجراءات الاحترازية في معامل التنسيق بالجامعة

استمرار توافد طلاب المرحلة الأولى لتنسيق 2020 إلى معامل جامعة حلوان

توافد 252 طالبا على معامل التنسيق بجامعة حلوان لتسجيل رغبات تنسيق المرحلة الثانية

توافد 1017 طالبا إلى معامل التنسيق الإلكتروني بـ "عين شمس" اليوم.. بروتوكول تعاون بين كلية الطب وجامعة جلوبال تحت التأسيس

ترشيحاتنا

الهلال السعودي يرد رسمياً على الاتحاد الآسيوي بعد اعتباره منسحبًا من دوري أبطال آسيا

رسميا.. باتشيكو المدير الفني الجديد لـ فريق الزمالك

عروس جديدة تركت المنزل أسبوعاً فوجدت كارثة في سقف المطبخ.. صور

3 سنوات بدون عمل.. ميدو: الزمالك سيعلن عودة باتشيكو لقيادة الفريق

جلسة للخطيب مع فايلر لحسم قضية الرحيل.. والنحاس ويوسف أبرز المرشحين لتدريب الأهلي

بعد إعلان باتشيكو مديرا فنيا.. مرتضى منصور يوجه رسالة لـ جماهير الزمالك

AdvertisementS

مد فترة التصالح فى مخالفات البناء.. التنمية المحلية تحسم الجدل

تصدوا لمحاولة هروب إرهابيين.. القصة الكاملة لاستشهاد ضابطين وأمين شرطة في سجن طرة

ننشر الصور الأولى للعقيد الشهيد عمرو عبدالمنعم أثناء تصديه لمحاولة هروب مساجين

استشهاد ضابطين وفرد شرطة ومصرع 4 محكوم عليهم بالإعدام حاولوا الهروب من سجن طرة

الإعلان خلال ساعات.. البرتغالي باتشيكو مديرا فنيا للزمالك

إرهابي مقيم في تركيا يهدد الإعلامي أحمد موسي

أعمال شغب.. تامر أمين يكشف تفاصيل جديدة في واقعة عنف طرة..فيديو

شاهد .. أول صور للإرهابيين الأربعة بعد مصرعهم فى محاولة الهروب من سجن طرة

لقى مصرعه أثناء محاولة هروبه.. اعترافات الإرهابي السيد عطا في قضية أنصار الشريعة

مرتضى منصور يعلن قيمة عقد باتشيكو.. وسر اختياره وجهازه المعاون

بعد مصرعهم أثناء محاولة هروبهم من سجن طرة| لحظة النطق بإعدام 4 إرهابيين فى قضية أنصار الشريعة

3 سنوات بدون عمل.. ميدو: الزمالك سيعلن عودة باتشيكو لقيادة الفريق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور على إنستجرام

لـ السهرة.. طريقة عمل آيس كريم بنكهات مختلفة

دراسة: درع الوجه البلاستيكي لا يحمي من فيروس كورونا.. تفاصيل