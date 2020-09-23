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البحوث الإسلامية: مشاهدة قنوات الإخوان حرام شرعا ويشبه المقاطع الإباحية

الأربعاء 23/سبتمبر/2020 - 09:09 م
الدكتور عبد الله
الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية
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البهي عمرو
قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مشاهدة قنوات جماعة الإخوان الإرهابية التى تحرض على العنف و القتل، حرام شرعًا وتشبه مشاهدة الفيديوهات الإباحية.

وأضاف عبد الله النجار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الجميع عليه أن يقف بجانب دولته لمواجهة هذه الظاهرة.

وأوضح أن عناصر جماعة الإخوان خائنون وأدوات فى يد غيرهم، وليس لهم هدف دينى أو رسالة إنسانية، أن المواطن أذا نظر لهذه الجماعة سيجد أنهم لم يتربوا فى منازلهم.

ولفت إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية عملاء و خونة، و يريدون التخوين و ويقومون بالتشكيك فى كل شئ بمصر.

وأوضح أن الرئيس السيسي بطل عظيم، يقوم بمشروعات كثيرة، ولكن عناصر الجماعة خونة وبلا أخلاق،  معلقًا " أشعر بالعار من أن يكون هؤلاء مصريين".

وأشار إلى أن الجماعة الإرهابية قبيضة للتطاول على وطنهم، مؤكدًا أن مصر هى كعبة العلم فى الدنيا، و الله ميزها بذلك

 وطالب من المواطنين بالبصق على الجماعة الإرهابية المجرمة، التى تريد الخراب لمصر.

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