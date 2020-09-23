السيسي شهم ونبيل عندما تبنى حل أزمة ليبيا.. رمزي الرميح: يوجد 50 مليون سلاح في يد مليشيات إرهابية ببلدنا

أشاد رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة الليبية، قائلا :"السيسي صادق وشهم ونبيل؛ عندما تبنى حل الازمة الليبية". الليبيةالرئيس





وأضاف الرميح، في مداخلة هاتفية للقناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء اليوم الأربعاء، أن الرئيس السيسي خاطب العالم أجمع في 2015 وطالبهم بعدم التخلي عن ليبيا حينما قال "إذا تخلى العالم عن ليبيا لن تتخلى مصر عن ليبيا".





وأشار رمزي الرميح مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، إلى أن السيسي قال في كلمة له في الأمم المتحدة أن مصر مصرة على تخليص ليبيا من الجماعات الارهابية والمليشيات، لافتا إلى أن أزمة ليبيا ليست سياسية ولا اجتماعية وهى مشكلة أمنية بامتياز.





وفي السياق نفسه كشف مستشار المنظمة الليبية لدراسات الأمن القومي، عن أن هناك 50 مليون سلاح متنوع ما بين خفيف ومتوسط وثقيل موجود في يد ميليشيات ارهابية اجرامية مرتزقة بليبيا، مشيرا إلى أن عددهم وصل لخمسين ألفا.