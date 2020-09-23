سيارة صينية جديدة تنافس تيسلا .. فيديو

كشفت بعض المواقع والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي أن شركة baic، الصينية ستقوم بالكشف عن سيارة كهربائية متطورة تتحدى بها سيارات تسلا الكهربائية.

ووفقًا لما جاء في التسريبات فإن السيارة ستحمل اسم Radiance ستظهر في معرض بكين للسيارات الذي سيعقد ما بين 26 سبتمبر الجاري و5 أكتوبر المقبل.

وتتميز السيارة بهيكل كوبيه انسيابي مع غطاء محكر قصير وسقف مائل يمتد حتى نهاية الصندوق الخلفي ، ومن المحتمل أن تصنف السيارة من بين السيارات الكهربائية من الفئة الرابعة ، وان تحصل على نظام قيادة ذاتية ، وتقنياا مطورة تغني السائق تمام عن القيادة وذلك في حال أراد الاستمتاع برحلته .

يذكر أن أكد مؤسس شركتي تسلا وسيبس إكس الأمريكيتين ان تسلا ستقوم بإنتاج سيارات ذاتية القيادة بسعر 25 ألف دولار.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن عن رئيس الشركة ثقته بأن الشركة تستطيع انتاج سيارة جذابة وذاتية القيادة تماما بسعر 25 ألف دولار، وذلك وفقًا لما جاء على لسانه في لقائه بالمساهمين في شركته .

كشفت بعض المواقع والصفحات على مواقع التواصل الإجتماعي ان شركة baic، الصينية ستقوم بالكشف عن سيارة كهربائية متطورة تتحدى بها سيارات تسلا الكهربائية .

ووفقا لما جاء في التسريبات فإن السيارة ستحمل اسم Radiance ستظهر في معرض بكين للسيارات الذي سيعقد ما بين 26 سبتمبر الجاري و5 أكتوبر المقبل.

وتتميز السيارة بهيكل كوبيه انسيابي مع غطاء محكر قصير وسقف مائل يمتد حتى نهاية الصندوق الخلفي ، ومن المحتمل ان تصنف السيارة من بين السيارات الكهربائية من الفئة الرابعة ، وان تحصل على نظام قيادة ذاتية، وتقنيات مطورة تغني السائق تمام عن القيادة وذلك في حال اراد الاستمتاع برحلته .

يذكر أن أكد مؤسس شركتي تسلا وسيبس إكس الامريكيتين ان تسلا ستقوم بإنتاج سيارات ذاتية القيادة بسعر 25 ألف دولار.

ونقلت صحيفة نيويورك بوست الأمريكية عن عن رئيس الشركة ثقته بأن الشركة تستطيع انتاج سيارة جذابة وذاتية القيادة تماما بسعر 25 ألف دولار، وذلك وفقًا لما جاء على لسانه في لقائه بالمساهمين في شركته .